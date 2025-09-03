03 сентября 2025

Пять дронов атаковали Ростовскую область, сработали системы ПВО

Над Ростовской областью сбили несколько дронов
В ночь на 4 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел с 23:00 до полуночи по московскому времени. «Третьего сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в заявлении министерства обороны РФ.

В сообщении не уточняется, были ли разрушения или пострадавшие в результате падения обломков сбитых дронов. Также не раскрываются детали маршрута и предполагаемых задач уничтоженных аппаратов.

