Пять дронов атаковали Ростовскую область, сработали системы ПВО

В ночь на 4 сентября российские средства противовоздушной обороны сбили пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Ростовской областью. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем официальном telegram-канале.
В ведомстве отметили, что инцидент произошел с 23:00 до полуночи по московскому времени. «Третьего сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области», — говорится в заявлении министерства обороны РФ.
В сообщении не уточняется, были ли разрушения или пострадавшие в результате падения обломков сбитых дронов. Также не раскрываются детали маршрута и предполагаемых задач уничтоженных аппаратов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.