Десантники ЯНАО передадут бойцам в зоне СВО автомобиль и бытовую технику

20 ноября 2022 в 02:24 Размер текста - 17 +

Общественники из ЯНАО передадут автомобиль для бойцов в зону СВО (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ЯНАО общественники из объединения «Союз десантников» отправили помощь для бойцов, проходящих службу в зоне спецоперации. В числе предметов, собранных для нужд военнослужащих — автомобиль «Нива», принтер и стиральные машины, сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». «Завершился четвертый этап сбора гуманитарной помощи для Ямальского батальона, подразделений ЛНР, подразделений ВДВ ВС РФ которые проходят службу на территории СВО. Сбор происходил в офисе [объединения] г. Ноябрьск», — сообщают в соцсети. Кроме автомобиля и бытовой техники, общественники передадут бойцам генераторы, бензопилы, строевой лес, палатки, бани, печи. Также общественники доставят в зону СВО личные вещи солдат, посылки из дома и письма от школьников. Ранее URA.RU рассказало, что председатель «Союза десантников» из Губкинского, депутат гордумы Сергей Горинов принимает участие в спецоперации в статусе добровольца. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

В ЯНАО общественники из объединения «Союз десантников» отправили помощь для бойцов, проходящих службу в зоне спецоперации. В числе предметов, собранных для нужд военнослужащих — автомобиль «Нива», принтер и стиральные машины, сообщается в группе организации в социальной сети «ВКонтакте». «Завершился четвертый этап сбора гуманитарной помощи для Ямальского батальона, подразделений ЛНР, подразделений ВДВ ВС РФ которые проходят службу на территории СВО. Сбор происходил в офисе [объединения] г. Ноябрьск», — сообщают в соцсети. Кроме автомобиля и бытовой техники, общественники передадут бойцам генераторы, бензопилы, строевой лес, палатки, бани, печи. Также общественники доставят в зону СВО личные вещи солдат, посылки из дома и письма от школьников. Ранее URA.RU рассказало, что председатель «Союза десантников» из Губкинского, депутат гордумы Сергей Горинов принимает участие в спецоперации в статусе добровольца. 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.