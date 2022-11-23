23 ноября 2022
22 ноября 2022

Жену главы района ЯНАО назначили в избирком. Инсайд URA.RU подтвердился

Жену главы района ЯНАО тайно назначили в избирком
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган, чиновница, совещание, заседание, монитор, шариковая ручка
Ирину Граф официально назначили в ТИК Надыма Фото:
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Супруга главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских Ирина Граф получила должность секретаря в избиркоме. Как сообщается в документах на сайте ведомства, ее кандидатуру избрали путем тайного голосования.

«Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила: утвердить протокол заседания счетной комиссии об итогах голосования по выборам секретаря ТИК Надымского района. Считать Граф Ирину Владимировну избранной на должность секретаря ТИК со сроком полномочий 2020—2025 г. г.», — говорится в документе.

На сайте районного избиркома отмечается, что Граф выбрали на должность путем тайного голосования. Тираж бюллетеней для голосования составил 10 штук.

Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Граф покинула пост первого замдиректора правового департамента ЯНАО, чтобы переехать в Надым и получить пост в ТИК. Источники агентства отмечали, что такое назначение не вызывает конфликт интересов. Прошлый секретарь избиркома, Вита Кобец, перешла работать в администрацию Надыма.

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Супруга главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских Ирина Граф получила должность секретаря в избиркоме. Как сообщается в документах на сайте ведомства, ее кандидатуру избрали путем тайного голосования. «Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила: утвердить протокол заседания счетной комиссии об итогах голосования по выборам секретаря ТИК Надымского района. Считать Граф Ирину Владимировну избранной на должность секретаря ТИК со сроком полномочий 2020—2025 г. г.», — говорится в документе. На сайте районного избиркома отмечается, что Граф выбрали на должность путем тайного голосования. Тираж бюллетеней для голосования составил 10 штук. Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Граф покинула пост первого замдиректора правового департамента ЯНАО, чтобы переехать в Надым и получить пост в ТИК. Источники агентства отмечали, что такое назначение не вызывает конфликт интересов. Прошлый секретарь избиркома, Вита Кобец, перешла работать в администрацию Надыма.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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