Жену главы района ЯНАО назначили в избирком. Инсайд URA.RU подтвердился

Жену главы района ЯНАО тайно назначили в избирком

24 ноября 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

Ирину Граф официально назначили в ТИК Надыма Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Супруга главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских Ирина Граф получила должность секретаря в избиркоме. Как сообщается в документах на сайте ведомства, ее кандидатуру избрали путем тайного голосования. «Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила: утвердить протокол заседания счетной комиссии об итогах голосования по выборам секретаря ТИК Надымского района. Считать Граф Ирину Владимировну избранной на должность секретаря ТИК со сроком полномочий 2020—2025 г. г.», — говорится в документе. На сайте районного избиркома отмечается, что Граф выбрали на должность путем тайного голосования. Тираж бюллетеней для голосования составил 10 штук. Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Граф покинула пост первого замдиректора правового департамента ЯНАО, чтобы переехать в Надым и получить пост в ТИК. Источники агентства отмечали, что такое назначение не вызывает конфликт интересов. Прошлый секретарь избиркома, Вита Кобец, перешла работать в администрацию Надыма.

Супруга главы Надымского района ЯНАО Дмитрия Жаромских Ирина Граф получила должность секретаря в избиркоме. Как сообщается в документах на сайте ведомства, ее кандидатуру избрали путем тайного голосования. «Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила: утвердить протокол заседания счетной комиссии об итогах голосования по выборам секретаря ТИК Надымского района. Считать Граф Ирину Владимировну избранной на должность секретаря ТИК со сроком полномочий 2020—2025 г. г.», — говорится в документе. На сайте районного избиркома отмечается, что Граф выбрали на должность путем тайного голосования. Тираж бюллетеней для голосования составил 10 штук. Ранее URA.RU сообщало, что Ирина Граф покинула пост первого замдиректора правового департамента ЯНАО, чтобы переехать в Надым и получить пост в ТИК. Источники агентства отмечали, что такое назначение не вызывает конфликт интересов. Прошлый секретарь избиркома, Вита Кобец, перешла работать в администрацию Надыма.