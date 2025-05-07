Спецпредставитель ЯНАО Юрий Гагарин передал дроны и технику в войска

Ямал передал очередную партию беспилотников, средств связи и транспорта шести воинским частям, где служат жители региона. Поставка техники прошла под руководством специального представителя губернатора Юрия Гагарина, сообщили в правительстве ЯНАО.
«Обеспечение всем необходимым наших защитников — одна из приоритетных задач. Эта работа ведется системно и слаженно, потому что надежный тыл — важное условие достижения Победы», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства на официальном сайте.
В рамках передачи военным было предоставлено 72 дрона Mavic разных модификаций, 270 FPV-беспилотников с комплектами управления «Гром» 9 и 10, девять комплексов радиоэлектронной борьбы, четыре генератора, 60 радиостанций и столько же портативных зарядных устройств. Также подразделения получили девять кроссовых мотоциклов, три квадроцикла HISUN и два прицепа. Поставки техники и оборудования происходят регулярно, а жители Ямала оказывают гуманитарную помощь, изготавливая маскировочные сети и окопные свечи. В Салехарде при поддержке регионального гранта организовано производство беспилотников.
Ранее в регионе также отмечались меры по военной подготовке: жители Нового Уренгоя и Ноябрьска были призваны на военные сборы после соответствующего указа президента России. Власти Ямала продолжают оказывать поддержку военнослужащим, а местные жители регулярно участвуют в гуманитарных инициативах для фронта.
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