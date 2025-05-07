«Иногда перебарщивают»: полпред Жога оценил «Русскую общину»

Полпред президента РФ в УрФО Артем Жога неоднозначно относится к организации «Русская община», которая берет на себя роль дружинников. Свою позицию он высказал на встрече с редакторами СМИ, передает URA.RU.
«Иногда перебарщивают. Не знаю, чем они руководствуются», — сказал Жога. Он также обозначил, что в целом его настораживают ресурсы, занятые борьбой с мигрантами. По мнению Жоги, они способствуют расколу общества.
«Я в паспорте украинец, а кто-то из вас русский. Вот мы в автобусе столкнемся, какой-то конфликт, а в медийном поле напишут: „Русский избил украинца“ или наоборот, потому что идет СВО. Два человека не поделили что-то на дороге, а это освещается так: „Чеченец, дагестанец“ — подрался с русским», — убежден Жога. Он также считает, что ситуация в Коркино, где местные устроили погром в цыганском поселке после убийства русской таксистки, была поддержана Западом — ведь у участников бунта было заготовлено оружие. «А координация шла по телеграм-каналам», — обратил внимание Жога.
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