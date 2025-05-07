Ямал вносит большой вклад в восстановление Донецкой Народной республики. Преображение Волновахи отметил полномочный представитель в УрФО Артем Жога на встрече с руководителями СМИ.
"Ямал я всегда отмечаю в лучшую сторону. Я знаю Волноваху, у меня [там] сын погиб. Я знаю, какие разрушения были в Волновахе. Приезжая туда с периодичностью в три-четыре месяца я вижу, как Волноваха расцветает", — передает слова Артема Жоги корреспондент URA.RU.
Полпред отметил, что строители ЯНАО не останавливаются на уже проделанной работе и постоянно принимают участие в новых проектах. Он также отметил заслуги других регионов в УрФО в востановлении объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.