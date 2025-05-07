Полпред Жога отметил вклад ЯНАО в восстановление ДНР

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Артем Жога похвалил строителей ЯНАО, восстанавливающих Волноваху
Артем Жога похвалил строителей ЯНАО, восстанавливающих Волноваху Фото:

Ямал вносит большой вклад в восстановление Донецкой Народной республики. Преображение Волновахи отметил полномочный представитель в УрФО Артем Жога на встрече с руководителями СМИ.

"Ямал я всегда отмечаю в лучшую сторону. Я знаю Волноваху, у меня [там] сын погиб. Я знаю, какие разрушения были в Волновахе. Приезжая туда с периодичностью в три-четыре месяца я вижу, как Волноваха расцветает", — передает слова Артема Жоги корреспондент URA.RU.

Полпред отметил, что строители ЯНАО не останавливаются на уже проделанной работе и постоянно принимают участие в новых проектах. Он также отметил заслуги других регионов в УрФО в востановлении объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик.

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Ямал вносит большой вклад в восстановление Донецкой Народной республики. Преображение Волновахи отметил полномочный представитель в УрФО Артем Жога на встрече с руководителями СМИ. "Ямал я всегда отмечаю в лучшую сторону. Я знаю Волноваху, у меня [там] сын погиб. Я знаю, какие разрушения были в Волновахе. Приезжая туда с периодичностью в три-четыре месяца я вижу, как Волноваха расцветает", — передает слова Артема Жоги корреспондент URA.RU. Полпред отметил, что строители ЯНАО не останавливаются на уже проделанной работе и постоянно принимают участие в новых проектах. Он также отметил заслуги других регионов в УрФО в востановлении объектов на территории Донецкой и Луганской народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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