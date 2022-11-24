Тамбовский губернатор объявил о ремонте десятков школ в регионе

24 ноября 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

На ремонт 46 школ в Тамбовской области будет выделено более 3 млрд рублей, заявил Егоров Фото: Владимир Андреев © URA.RU На ремонт 46 школ в Тамбовской области будет выделено более 3 млрд рублей. Ремонтные работы запланированы на 2022—2025 годы. Об этом заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. «Всего, в период с 2022 по 2025 годы в регионе будут отремонтированы 46 школьных зданий. 25 тысяч школьников получат новые возможности для обучения, воспитания, получения дополнительного образования. На эти цели региону выделены более 3 миллиардов рублей», — заявил глава Тамбовской области Максим Егоров на Всероссийском селекторном совещании партии «Единая Россия». Губернатор также подчеркнул, что в регионе используется комплексный подход. Происходит обустройство пришкольных территорий и остановочные пункты для школьных автобусов, а также перевод котельных на газ. Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал инициативы региона и заявил, что программа капремонта школ задумывалась как раз таки для полного преобразования системы образования. Стоит отметить, что контроль этапов проведения капитального ремонта будет осуществляться не только главой региона, но и общественными группами. Решение передать возможность контроля общественникам является новшеством и было принято лично главой региона. В группы будут входить родители, педагоги, ученики, представители актива партии «Единая Россия», в том числе депутаты всех уровней, представители органов местного самоуправления. Помимо этого, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил включить в эту программу и школы из присоединенных регионов. Тамбовская область уже сейчас шефствует над Новоайдарским районом Луганской народной республики, вследствие чего готова оказать школам этого региона всю необходимую помощь. Ранее Тамбовская область уже оказывала помощь в ремонте поврежденных школ и возобновлении учебного процесса, а также дополнительном обучении преподавательского состава. Дополнительное обучение для педагогов проходило в ТГУ им. Г.Р. Державина. Программа капитального ремонта школ была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятия по капремонту включены в Народную программу партии «Единая Россия». В этом году в рамках данной программы буде отремонтировано 14 школ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На ремонт 46 школ в Тамбовской области будет выделено более 3 млрд рублей. Ремонтные работы запланированы на 2022—2025 годы. Об этом заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров. «Всего, в период с 2022 по 2025 годы в регионе будут отремонтированы 46 школьных зданий. 25 тысяч школьников получат новые возможности для обучения, воспитания, получения дополнительного образования. На эти цели региону выделены более 3 миллиардов рублей», — заявил глава Тамбовской области Максим Егоров на Всероссийском селекторном совещании партии «Единая Россия». Губернатор также подчеркнул, что в регионе используется комплексный подход. Происходит обустройство пришкольных территорий и остановочные пункты для школьных автобусов, а также перевод котельных на газ. Министр просвещения Сергей Кравцов поддержал инициативы региона и заявил, что программа капремонта школ задумывалась как раз таки для полного преобразования системы образования. Стоит отметить, что контроль этапов проведения капитального ремонта будет осуществляться не только главой региона, но и общественными группами. Решение передать возможность контроля общественникам является новшеством и было принято лично главой региона. В группы будут входить родители, педагоги, ученики, представители актива партии «Единая Россия», в том числе депутаты всех уровней, представители органов местного самоуправления. Помимо этого, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил включить в эту программу и школы из присоединенных регионов. Тамбовская область уже сейчас шефствует над Новоайдарским районом Луганской народной республики, вследствие чего готова оказать школам этого региона всю необходимую помощь. Ранее Тамбовская область уже оказывала помощь в ремонте поврежденных школ и возобновлении учебного процесса, а также дополнительном обучении преподавательского состава. Дополнительное обучение для педагогов проходило в ТГУ им. Г.Р. Державина. Программа капитального ремонта школ была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Мероприятия по капремонту включены в Народную программу партии «Единая Россия». В этом году в рамках данной программы буде отремонтировано 14 школ.