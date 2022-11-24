Педагоги Тюменского вуза будут готовить школьников из ЯНАО к олимпиадам

24 ноября 2022 в 22:26 Размер текста - 17 +

Преподаватели ТИУ будут готовить школьников Губкинского к олимпиадам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Преподаватели Тюменского индустриального университета будут заниматься со школьниками из Губкинского (ЯНАО). Педагоги подготовят учеников к олимпиадам. Как сообщил глава города Андрей Гаранин в своем telegram-канале, решения приняты на встрече с ректором вуза Вероникой Ефремовой. «Привлечем профессоров и преподавателей Тюменского вуза с целью подготовки наших учеников для успешного прохождения городских, региональных и всероссийских этапов олимпиад школьников. Использовать будем разные форматы: выезд детей, приезд преподавателей, дистанционный формат», — сообщил Гаранин. На базе губкинской школы им. Ярослава Василенко в сотрудничестве с университетом также откроется инженерный класс. Студентам вуза расскажут о карьерных перспективах и предоставят места для практики в городе. Это поможет привлечь в регион молодых специалистов. Ранее сообщалось, что Губкинский обзавелся своим землячеством в Тюмени. До этого муниципалитет единственный не имел такого сообщества. Андрей Гаранин встретился с ректором ТИУ Вероникой Ефремовой Telegram-канал мэра Губкинского Андрея Гаранина

Преподаватели Тюменского индустриального университета будут заниматься со школьниками из Губкинского (ЯНАО). Педагоги подготовят учеников к олимпиадам. Как сообщил глава города Андрей Гаранин в своем telegram-канале, решения приняты на встрече с ректором вуза Вероникой Ефремовой. «Привлечем профессоров и преподавателей Тюменского вуза с целью подготовки наших учеников для успешного прохождения городских, региональных и всероссийских этапов олимпиад школьников. Использовать будем разные форматы: выезд детей, приезд преподавателей, дистанционный формат», — сообщил Гаранин. На базе губкинской школы им. Ярослава Василенко в сотрудничестве с университетом также откроется инженерный класс. Студентам вуза расскажут о карьерных перспективах и предоставят места для практики в городе. Это поможет привлечь в регион молодых специалистов. Ранее сообщалось, что Губкинский обзавелся своим землячеством в Тюмени. До этого муниципалитет единственный не имел такого сообщества.