Глава из ЯНАО открыл землячество в Тюмени

22 ноября 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

200 губкинцев, проживающих в Тюмени, посетили концерт по случаю открытия землячества Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Последний муниципалитет ЯНАО, Губкинский, обзавелся своим землячеством в Тюмени. Как сообщил глава города Андрей Гаранин в своих соцсетях, до этого Губкинский единственный не имел такого сообщества. «До сегодняшнего дня мы были единственным ямальским муниципалитетом, у которого не было своего землячества на Тюменской земле. Решили, что обязаны создать его, тем более, в Тюмени живет очень много губкинских активистов, в их числе бывшая работница администрации Губкинского — Евгения Андреевна Яшкова, которая возглавила нашу некоммерческую организацию», — сообщил мэр. В Тюмени для губкинцев по этому поводу провели концерт. Его посетили 200 ямальцев, проживающих в Тюмени. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени прошла встреча с «Пуровским землячеством», на котором были глава района Антон Колодин и депутаты Тюменской облдумы. Ветеранов угощали пирожками и водой в пластиковых стаканах, на что обратили внимание жители.

Последний муниципалитет ЯНАО, Губкинский, обзавелся своим землячеством в Тюмени. Как сообщил глава города Андрей Гаранин в своих соцсетях, до этого Губкинский единственный не имел такого сообщества. «До сегодняшнего дня мы были единственным ямальским муниципалитетом, у которого не было своего землячества на Тюменской земле. Решили, что обязаны создать его, тем более, в Тюмени живет очень много губкинских активистов, в их числе бывшая работница администрации Губкинского — Евгения Андреевна Яшкова, которая возглавила нашу некоммерческую организацию», — сообщил мэр. В Тюмени для губкинцев по этому поводу провели концерт. Его посетили 200 ямальцев, проживающих в Тюмени. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени прошла встреча с «Пуровским землячеством», на котором были глава района Антон Колодин и депутаты Тюменской облдумы. Ветеранов угощали пирожками и водой в пластиковых стаканах, на что обратили внимание жители.