Тюменский замгубернатора Вахрин развеял слухи о повышении тарифов на ЖКХ

25 ноября 2022 в 11:10 Размер текста - 17 +

По словам Вячеслава Вахрина, повышения тарифов не будет до июля 2024 года Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться скорее всего не будут. Об этом 25 ноября заявил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, выступая на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн. «После повышения в 2022 году, по федеральным данным, тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться не будут. Согласно базовому сценарию, повышения тарифов не ожидается до июля 2024 года», — сообщил Вахрин, отвечая на вопрос депутата Тюменской облдумы Ивана Вершинина. Ранее URA.RU писало, что с 1 декабря тюменцы будут платить за ЖКХ больше. Согласно постановлению властей региона, рост тарифов составит 9%.

Тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться скорее всего не будут. Об этом 25 ноября заявил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, выступая на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн. «После повышения в 2022 году, по федеральным данным, тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться не будут. Согласно базовому сценарию, повышения тарифов не ожидается до июля 2024 года», — сообщил Вахрин, отвечая на вопрос депутата Тюменской облдумы Ивана Вершинина. Ранее URA.RU писало, что с 1 декабря тюменцы будут платить за ЖКХ больше. Согласно постановлению властей региона, рост тарифов составит 9%.