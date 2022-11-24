24 ноября 2022

Тюменский замгубернатора Вахрин развеял слухи о повышении тарифов на ЖКХ

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Вахрин Вячеслав, замгубернатора Тюменской области. Тюмень, вахрин вячеслав
По словам Вячеслава Вахрина, повышения тарифов не будет до июля 2024 года Фото:

Тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться скорее всего не будут. Об этом 25 ноября заявил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, выступая на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн.

«После повышения в 2022 году, по федеральным данным, тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться не будут. Согласно базовому сценарию, повышения тарифов не ожидается до июля 2024 года», — сообщил Вахрин, отвечая на вопрос депутата Тюменской облдумы Ивана Вершинина.

Ранее URA.RU писало, что с 1 декабря тюменцы будут платить за ЖКХ больше. Согласно постановлению властей региона, рост тарифов составит 9%.

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Тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться скорее всего не будут. Об этом 25 ноября заявил замгубернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, выступая на заседании регионального парламента, которое транслировалось онлайн. «После повышения в 2022 году, по федеральным данным, тарифы на ЖКХ в 2023 году повышаться не будут. Согласно базовому сценарию, повышения тарифов не ожидается до июля 2024 года», — сообщил Вахрин, отвечая на вопрос депутата Тюменской облдумы Ивана Вершинина. Ранее URA.RU писало, что с 1 декабря тюменцы будут платить за ЖКХ больше. Согласно постановлению властей региона, рост тарифов составит 9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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