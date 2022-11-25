25 ноября 2022

В ХМАО власти сообщили о мерах борьбы с безхозной техникой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штрафстоянка. Специализированная автостоянка. Челябинск, эвакуация автомобиля, эвакуатор, штрафстоянка, специализированная автостоянка
Безхозные автомобили увозят на площадку временного хранения Фото:

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил о том, как местные органы власти борются с безхозной техникой, брошенной во дворах и мешающей осуществлять уборку снега. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Все острее встает вопрос о вывозе бесхозной техники, брошенной во дворах и мешающей осуществлять уборку снега. Одну из таких машин на площадку временного хранения сегодня вывезли специалисты Управления городского хозяйства», — говорится в новости.

Помимо этого, еще на нескольких автомобилях размещены уведомления о необходимости их убрать. В случае, если владельцы авто не предпримут меры, то власти также эвакуируют их.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщики в Нягани (ХМАО) перешли на круглосуточное дежурство. Данные меры связаны со сильными снегопадами в регионе.

В Нягани власти вывозят безхозные автомобили с улиц

Будьте в курсе всех главных новостей ХМАО - читайте канал https://t.me/HantyMoney 

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил о том, как местные органы власти борются с безхозной техникой, брошенной во дворах и мешающей осуществлять уборку снега. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале. «Все острее встает вопрос о вывозе бесхозной техники, брошенной во дворах и мешающей осуществлять уборку снега. Одну из таких машин на площадку временного хранения сегодня вывезли специалисты Управления городского хозяйства», — говорится в новости. Помимо этого, еще на нескольких автомобилях размещены уведомления о необходимости их убрать. В случае, если владельцы авто не предпримут меры, то власти также эвакуируют их. Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщики в Нягани (ХМАО) перешли на круглосуточное дежурство. Данные меры связаны со сильными снегопадами в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...