Безхозные автомобили увозят на площадку временного хранения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава города Нягани (ХМАО) Иван Ямашев сообщил о том, как местные органы власти борются с безхозной техникой, брошенной во дворах и мешающей осуществлять уборку снега. Соответствующую запись мэр разместил на своей личной странице в telegram-канале.

«Все острее встает вопрос о вывозе бесхозной техники, брошенной во дворах и мешающей осуществлять уборку снега. Одну из таких машин на площадку временного хранения сегодня вывезли специалисты Управления городского хозяйства», — говорится в новости.

Помимо этого, еще на нескольких автомобилях размещены уведомления о необходимости их убрать. В случае, если владельцы авто не предпримут меры, то власти также эвакуируют их.

Ранее URA.RU сообщало, что коммунальщики в Нягани (ХМАО) перешли на круглосуточное дежурство. Данные меры связаны со сильными снегопадами в регионе.