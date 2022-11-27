Песков: Россия лишит газа и нефти страны, которые введут потолок цен

27 ноября 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

Песков озвучил позицию РФ по потолку цен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Россия перестанет поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков. «Позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь уточнил, что Россия придерживается четкой линии по этому вопросу.

Россия перестанет поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков. «Позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь уточнил, что Россия придерживается четкой линии по этому вопросу.