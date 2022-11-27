Песков: Россия лишит газа и нефти страны, которые введут потолок цен

Песков озвучил позицию РФ по потолку цен
новость из сюжетаГазовый кризис в Европе
Россия перестанет поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков.
«Позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь уточнил, что Россия придерживается четкой линии по этому вопросу.
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