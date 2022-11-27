Песков: Россия лишит газа и нефти страны, которые введут потолок цен

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Песков озвучил позицию РФ по потолку цен Фото:
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Газовый кризис в Европе

Россия перестанет поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков.

«Позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь уточнил, что Россия придерживается четкой линии по этому вопросу.

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Россия перестанет поставлять газ и нефть в те страны, которые введут потолок цен. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитирий Песков. «Позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Пресс-секретарь уточнил, что Россия придерживается четкой линии по этому вопросу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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