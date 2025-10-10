«Все ради Урсулы и Стармера»: в Европе предреки ажиотаж на кладбищах Украины

Журналист Чей Боуз: Украина становится все меньше, а умирающих все больше
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейский журналист спрогнозировал увеличение количества захоронений на Украине
Европейский журналист спрогнозировал увеличение количества захоронений на Украине Фото:

Европейский журналист Чей Боуз высказался о росте количества захоронений на Украине, связав это с политикой западных стран. По его мнению, ситуация с гибелью людей продолжает ухудшаться.

«На Днепропетровском кладбище готовят могилы к потоку погибших. С каждым днем Украина становится все меньше, а умирающих все больше. Все ради Урсулы и Стармера», — написал Боуз в своих социальных сетях.

В публикации журналиста содержится критика в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Боуз возложил на них ответственность за текущую ситуацию.

По мнению автора поста, политика западных лидеров приводит к увеличению человеческих потерь на Украине. Он охарактеризовал происходящее как «отвратительно».

Ранее сообщалось, что в моргах Львова уже более полугода остаются не опознанными и не захороненными тела пропавших без вести бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за нехватки рефрижераторов. Кроме того, украинское командование, по данным властей Херсонской области, начало сжигать тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Европейский журналист Чей Боуз высказался о росте количества захоронений на Украине, связав это с политикой западных стран. По его мнению, ситуация с гибелью людей продолжает ухудшаться. «На Днепропетровском кладбище готовят могилы к потоку погибших. С каждым днем Украина становится все меньше, а умирающих все больше. Все ради Урсулы и Стармера», — написал Боуз в своих социальных сетях. В публикации журналиста содержится критика в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Боуз возложил на них ответственность за текущую ситуацию. По мнению автора поста, политика западных лидеров приводит к увеличению человеческих потерь на Украине. Он охарактеризовал происходящее как «отвратительно». Ранее сообщалось, что в моргах Львова уже более полугода остаются не опознанными и не захороненными тела пропавших без вести бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ из-за нехватки рефрижераторов. Кроме того, украинское командование, по данным властей Херсонской области, начало сжигать тела погибших военнослужащих, чтобы скрыть реальные потери.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...