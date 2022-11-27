С карт тюменцев списывают деньги «задним числом» из-за их же невнимательности

28 ноября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

При попадании карты в стоп-лист деньги за поездку с нее списывают спустя время Фото: Денис Моргунов © URA.RU С банковских карт тюменцев списывают деньги за проезд в общественном транспорте «задним числом», так как пассажиры не следят за тем, попадают ли их карты в стоп-листы. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменской транспортной системе». «Процедура оплаты проезда осуществляется посредством терминалов, которые отправляют запросы в банк. Это происходит с определенной задержкой. Возникает риск, когда на карте уже перевезенного пассажира не хватает средств или банк не готов к операции. В этом случае карта попадает в стоп-лист. Выход из него автоматический, а списания могут производиться спустя время после поездки», — рассказали URA.RU в «Тюменской транспортной системе». Таким образом, в момент оплаты карта может быть не заблокирована, но деньги за проезд с нее не списываются. Однако это происходит позднее. О такой проблеме ранее заявляли ишимцы, не понимающие, почему они платят за поездки «задним числом». Также в соцсетях нередко появляются жалобы и от жителей других городов области. Чтобы не допускать подобных ситуаций, в ТТС советуют отслеживать, находится ли ваша банковская карта в стоп-листе. Сделать это можно через личный кабинет, ссылки на который есть на сайте компании. Также пассажиров просят проверять, достаточно ли на их счетах средств для оплаты проезда до того, как приложить карту к терминалу. При возникновении проблем можно обратиться на горячие линии — 8-800-302-13-77, 8-800-600-99-72. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С банковских карт тюменцев списывают деньги за проезд в общественном транспорте «задним числом», так как пассажиры не следят за тем, попадают ли их карты в стоп-листы. Об этом URA.RU сообщили в «Тюменской транспортной системе». «Процедура оплаты проезда осуществляется посредством терминалов, которые отправляют запросы в банк. Это происходит с определенной задержкой. Возникает риск, когда на карте уже перевезенного пассажира не хватает средств или банк не готов к операции. В этом случае карта попадает в стоп-лист. Выход из него автоматический, а списания могут производиться спустя время после поездки», — рассказали URA.RU в «Тюменской транспортной системе». Таким образом, в момент оплаты карта может быть не заблокирована, но деньги за проезд с нее не списываются. Однако это происходит позднее. О такой проблеме ранее заявляли ишимцы, не понимающие, почему они платят за поездки «задним числом». Также в соцсетях нередко появляются жалобы и от жителей других городов области. Чтобы не допускать подобных ситуаций, в ТТС советуют отслеживать, находится ли ваша банковская карта в стоп-листе. Сделать это можно через личный кабинет, ссылки на который есть на сайте компании. Также пассажиров просят проверять, достаточно ли на их счетах средств для оплаты проезда до того, как приложить карту к терминалу. При возникновении проблем можно обратиться на горячие линии — 8-800-302-13-77, 8-800-600-99-72.