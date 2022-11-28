Власти не нашли в Курганской области военных, ради которых меняют закон

Новый закон, связанный с семьями военнослужащих, депутаты приняли 29 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области депутаты приняли закон, по которому семьи погибших солдат могут получить жилье, если военные вставали на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2005 года. При этом в регионе нет тех, кто записывался в эту очередь до указанной даты и еще не получил жилье. Об этом стало известно 29 ноября на заседании облдумы, передает корреспондент URA.RU.

«Законопроектом предлагается дополнить категории граждан, которые имеют право на обеспечение жилым помещением членами семей военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы. <…> Эти военнослужащие должны были встать на учет в качестве нуждающихся до 1 января 2005 года. На сегодняшний день таких на территории Курганской области нет, поэтому принятие изменений в закон не потребует дополнительных финансовых затрат», — объяснила начальник Главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

На думе Ситникову спросили, зачем тогда принимать такой закон. Она ответила, что это нужно для приведения местного законодательства в соответствие с федеральным. В октябре стало известно, что этот законопроект в облдуму внес губернатор Курганской области Вадим Шумков.