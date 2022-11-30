Суд рассмотрит жалобу экс-сотрудника ФСБ, обманувшего пермского миллиардера

Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Грицкевич сознался, что обманул пермского миллиардера Александра Репина на 25 миллионов рублей. Такую сумму он и его приятель требовали за организацию встречи у полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в Нижнем Новгороде. Бизнесмена заверяли в том, что ФСБ РФ инициировало проверку его компании «Сатурн-Р». Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на решение Кассационного военного суда в Новосибирске.
«Грицкевич, как и его подельник Шапетько дали признательные показания и попросили суд заменить им тюремное заключение на условный срок и вернуть бывшему силовику звание капитана. Апелляция в Екатеринбурге не нашла для этого оснований, но Кассационный военный суд не согласился с таким решением и дело было возвращено на новое апелляционное рассмотрение», — сообщает издание.
Повторное рассмотрение апелляционной жалобы бывшего силовика состоится в Екатеринбурге. Дата заседания пока неизвестна. Ранее URA.RU сообщало о том, что прокуратура просила для Грицкевича восемь лет колонии. Он был приговорен к пяти годам заключения.
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