01 декабря 2022
30 ноября 2022

Тюменские власти не дадут дополнительные деньги на контроль за радиацией

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти не видят причин усиливать мониторинг за радиационным загрязнением воды Фото:

Власти региона не станут выделять дополнительные средства на мониторинг ситуации вокруг эпицентра мирного ядерного взрыва, произошедшего в Тюменской области в 1967 году. Об этом URA.RU рассказали в правительстве области. Ранее о такой необходимости для недопущения заражения воды, поступающей тюменцам, заявили члены экологической группы при Общественной палате региона.

«С 2022 года выполнение мониторинговых наблюдений за радиологическим состоянием подземных вод в районе мирного ядерного взрыва „Тавда“ осуществляется „Тюменьгеомониторинг“, по госзаданию. Деятельность финансируется за счет бюджета области. Потребность в дополнительном выделении средств на мониторинговые наблюдения отсутствует», — рассказали URA.RU в правительстве Тюменской области.

Там также добавили, что работы по изучению последствий ядерного взрыва на состояние подземных вод ведутся с 1996 года, а непрерывный мониторинг — с 2017-го, посредством наблюдательного поста «Тавдинский». Результаты говорят о том, что вода соответствует нормам безопасности.

Ранее URA.RU писало, что члены группы экологического контроля при Общественной палате области выразили опасения по поводу возможности загрязнения радиацией воды, поступающей с водозабора в дома тюменцев. Активисты заявили, что направили в правительство письмо с просьбой предусмотреть дополнительные средства на недопущение этого сценария. При этом, по сообщению властей, никаких обращений от общественников в правительство не поступало.

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Власти региона не станут выделять дополнительные средства на мониторинг ситуации вокруг эпицентра мирного ядерного взрыва, произошедшего в Тюменской области в 1967 году. Об этом URA.RU рассказали в правительстве области. Ранее о такой необходимости для недопущения заражения воды, поступающей тюменцам, заявили члены экологической группы при Общественной палате региона. «С 2022 года выполнение мониторинговых наблюдений за радиологическим состоянием подземных вод в районе мирного ядерного взрыва „Тавда“ осуществляется „Тюменьгеомониторинг“, по госзаданию. Деятельность финансируется за счет бюджета области. Потребность в дополнительном выделении средств на мониторинговые наблюдения отсутствует», — рассказали URA.RU в правительстве Тюменской области. Там также добавили, что работы по изучению последствий ядерного взрыва на состояние подземных вод ведутся с 1996 года, а непрерывный мониторинг — с 2017-го, посредством наблюдательного поста «Тавдинский». Результаты говорят о том, что вода соответствует нормам безопасности. Ранее URA.RU писало, что члены группы экологического контроля при Общественной палате области выразили опасения по поводу возможности загрязнения радиацией воды, поступающей с водозабора в дома тюменцев. Активисты заявили, что направили в правительство письмо с просьбой предусмотреть дополнительные средства на недопущение этого сценария. При этом, по сообщению властей, никаких обращений от общественников в правительство не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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