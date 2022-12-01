Тюменские власти не дадут дополнительные деньги на контроль за радиацией

02 декабря 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Власти не видят причин усиливать мониторинг за радиационным загрязнением воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти региона не станут выделять дополнительные средства на мониторинг ситуации вокруг эпицентра мирного ядерного взрыва, произошедшего в Тюменской области в 1967 году. Об этом URA.RU рассказали в правительстве области. Ранее о такой необходимости для недопущения заражения воды, поступающей тюменцам, заявили члены экологической группы при Общественной палате региона. «С 2022 года выполнение мониторинговых наблюдений за радиологическим состоянием подземных вод в районе мирного ядерного взрыва „Тавда“ осуществляется „Тюменьгеомониторинг“, по госзаданию. Деятельность финансируется за счет бюджета области. Потребность в дополнительном выделении средств на мониторинговые наблюдения отсутствует», — рассказали URA.RU в правительстве Тюменской области. Там также добавили, что работы по изучению последствий ядерного взрыва на состояние подземных вод ведутся с 1996 года, а непрерывный мониторинг — с 2017-го, посредством наблюдательного поста «Тавдинский». Результаты говорят о том, что вода соответствует нормам безопасности. Ранее URA.RU писало, что члены группы экологического контроля при Общественной палате области выразили опасения по поводу возможности загрязнения радиацией воды, поступающей с водозабора в дома тюменцев. Активисты заявили, что направили в правительство письмо с просьбой предусмотреть дополнительные средства на недопущение этого сценария. При этом, по сообщению властей, никаких обращений от общественников в правительство не поступало. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти региона не станут выделять дополнительные средства на мониторинг ситуации вокруг эпицентра мирного ядерного взрыва, произошедшего в Тюменской области в 1967 году. Об этом URA.RU рассказали в правительстве области. Ранее о такой необходимости для недопущения заражения воды, поступающей тюменцам, заявили члены экологической группы при Общественной палате региона. «С 2022 года выполнение мониторинговых наблюдений за радиологическим состоянием подземных вод в районе мирного ядерного взрыва „Тавда“ осуществляется „Тюменьгеомониторинг“, по госзаданию. Деятельность финансируется за счет бюджета области. Потребность в дополнительном выделении средств на мониторинговые наблюдения отсутствует», — рассказали URA.RU в правительстве Тюменской области. Там также добавили, что работы по изучению последствий ядерного взрыва на состояние подземных вод ведутся с 1996 года, а непрерывный мониторинг — с 2017-го, посредством наблюдательного поста «Тавдинский». Результаты говорят о том, что вода соответствует нормам безопасности. Ранее URA.RU писало, что члены группы экологического контроля при Общественной палате области выразили опасения по поводу возможности загрязнения радиацией воды, поступающей с водозабора в дома тюменцев. Активисты заявили, что направили в правительство письмо с просьбой предусмотреть дополнительные средства на недопущение этого сценария. При этом, по сообщению властей, никаких обращений от общественников в правительство не поступало.