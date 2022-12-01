Пермская предпринимательница поспорила с Роспатентом из-за украинской певицы Мaruv

Индивидуальному предпринимателю из Перми Екатерине Замятиной не удалось зарегистрировать товарный знак «Мaroov» — Роспатент посчитал, что название схоже с псевдонимом украинской исполнительницы Анны Корсун (Maruv). Информация размещена на сайте Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент).
«Обозначение „Maroov“ воспроизводит псевдоним украинской певицы Марув (Maruv) — Корсун Анны Борисовны […]. В силу выдуманного характера псевдонима певицы Марув оно может быть транслитерировано различными латинскими буквами. Обозначение „MAROOV“, которое может быть прочитано как „МАРУВ“, способно ассоциироваться с этим псевдонимом», — говорится в заключении Роспатента.
Предприниматель обратила внимание Роспатента, что псевдоним украинской певицы «визуально отличается» от заявленного ею обозначения. К тому же, отметила Замятина, есть разница в произношении. «Maroov» произносится по-русски как «мэрув», а противопоставленный псевдоним «Maruv» произносится как «мэрав». Также пермячка указала, что Анна Корсун занимается музыкой и творчествой, а основным направлением деятельности самой Замятиной является розничная продажа различных товаров. Таким образом, интересы бизнес-леди и певицы не пересекаются. Тем не менее в Роспатенте посчитали, что заявленное обозначение «может ввести потребителя в заблуждение», и отказали в его регистрации.
Певица Maruv является финалистом украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение». Удостоена различных наград, в том числе премии MTV Europe Music Award, как лучший российский исполнитель (2019).
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