Пермская предпринимательница поспорила с Роспатентом из-за украинской певицы Мaruv

02 декабря 2022 в 17:45 Размер текста - 17 +

Maruv является финалистом национального отбора на «Евровидение» (архивное фото) Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Индивидуальному предпринимателю из Перми Екатерине Замятиной не удалось зарегистрировать товарный знак «Мaroov» — Роспатент посчитал, что название схоже с псевдонимом украинской исполнительницы Анны Корсун (Maruv). Информация размещена на сайте Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент). «Обозначение „Maroov“ воспроизводит псевдоним украинской певицы Марув (Maruv) — Корсун Анны Борисовны […]. В силу выдуманного характера псевдонима певицы Марув оно может быть транслитерировано различными латинскими буквами. Обозначение „MAROOV“, которое может быть прочитано как „МАРУВ“, способно ассоциироваться с этим псевдонимом», — говорится в заключении Роспатента. Предприниматель обратила внимание Роспатента, что псевдоним украинской певицы «визуально отличается» от заявленного ею обозначения. К тому же, отметила Замятина, есть разница в произношении. «Maroov» произносится по-русски как «мэрув», а противопоставленный псевдоним «Maruv» произносится как «мэрав». Также пермячка указала, что Анна Корсун занимается музыкой и творчествой, а основным направлением деятельности самой Замятиной является розничная продажа различных товаров. Таким образом, интересы бизнес-леди и певицы не пересекаются. Тем не менее в Роспатенте посчитали, что заявленное обозначение «может ввести потребителя в заблуждение», и отказали в его регистрации. Певица Maruv является финалистом украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение». Удостоена различных наград, в том числе премии MTV Europe Music Award, как лучший российский исполнитель (2019). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Индивидуальному предпринимателю из Перми Екатерине Замятиной не удалось зарегистрировать товарный знак «Мaroov» — Роспатент посчитал, что название схоже с псевдонимом украинской исполнительницы Анны Корсун (Maruv). Информация размещена на сайте Федеральной службы интеллектуальной собственности (Роспатент). «Обозначение „Maroov“ воспроизводит псевдоним украинской певицы Марув (Maruv) — Корсун Анны Борисовны […]. В силу выдуманного характера псевдонима певицы Марув оно может быть транслитерировано различными латинскими буквами. Обозначение „MAROOV“, которое может быть прочитано как „МАРУВ“, способно ассоциироваться с этим псевдонимом», — говорится в заключении Роспатента. Предприниматель обратила внимание Роспатента, что псевдоним украинской певицы «визуально отличается» от заявленного ею обозначения. К тому же, отметила Замятина, есть разница в произношении. «Maroov» произносится по-русски как «мэрув», а противопоставленный псевдоним «Maruv» произносится как «мэрав». Также пермячка указала, что Анна Корсун занимается музыкой и творчествой, а основным направлением деятельности самой Замятиной является розничная продажа различных товаров. Таким образом, интересы бизнес-леди и певицы не пересекаются. Тем не менее в Роспатенте посчитали, что заявленное обозначение «может ввести потребителя в заблуждение», и отказали в его регистрации. Певица Maruv является финалистом украинского национального отбора на конкурс песни «Евровидение». Удостоена различных наград, в том числе премии MTV Europe Music Award, как лучший российский исполнитель (2019).