Посол Доминиканы заявил, что санкции идут на пользу России

04 декабря 2022 в 12:10 Размер текста - 17 +

Антироссийские санкции дают толчок для развития внутренней промышленности, считает посол Доминиканы в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Санкции против России пойдут на пользу российскому автопрому. Об этом заявил посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг. «Санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности», — заявил посол в интервью РИА Новости. Вспоминая советские годы, Данненберг отметил что марка машин «Лада» пользовалась тогда большой популярностью в развивающихся странах. Данненберг добавил, что сейчас «Лада» выглядит не хуже японской или немецкой машины. По его мнению, это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели этой марки, заключил он. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ масштабные санкции. В связи с этим часть европейских фирм ушла с рынка. Пробелы заполнили машины российского, китайского и корейского автопромов.

Санкции против России пойдут на пользу российскому автопрому. Об этом заявил посол Доминиканы в РФ Ханс Данненберг. «Санкции дают определенные возможности, импульс к развитию для российской промышленности», — заявил посол в интервью РИА Новости. Вспоминая советские годы, Данненберг отметил что марка машин «Лада» пользовалась тогда большой популярностью в развивающихся странах. Данненберг добавил, что сейчас «Лада» выглядит не хуже японской или немецкой машины. По его мнению, это возможность для россиян развивать свой автопром и делать новые модели этой марки, заключил он. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали вводить против РФ масштабные санкции. В связи с этим часть европейских фирм ушла с рынка. Пробелы заполнили машины российского, китайского и корейского автопромов.