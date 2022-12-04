В ЯНАО назвали болезни, от которых чаще всего умирают жители

Власти: жители ЯНАО чаще умирают от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний

Более 80% ушедших из жизни в трудоспособном возрасте составляют мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Причиной смерти жителей старше 18 лет в Губкинском (ЯНАО) являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания. Как сообщается на сайте администрации города, более 80% ушедших из жизни из-за этих болезней являются мужчины.

«В России почти четверть смертей приходится на людей старше 18 лет, но еще не достигших пенсионного возраста. В городе Губкинском главными причинами „преждевременных“ смертей являются сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, при этом более 80% ушедших из жизни в трудоспособном возрасте — мужчины», — говорится в сообщении.

Также в Губкинском вырос показатель смертности, который составил 111 человек. За аналогичный период в прошлом году он составил 92 человека. В целом ведущей причиной смертности считается заболевание органов кровообращения — 42%, второй причиной являются новообразования — 16%.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО с начала 2022 года выявили 123 случая ВИЧ-инфекции. Всего в округе проживает 2384 человека с положительным ВИЧ-статусом. Большая часть заболевших — это люди от 35 до 59 лет.