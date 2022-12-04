В Пермском крае водителя КАМАЗа обвинили в гибели ребенка

05 декабря 2022 в 18:26 Размер текста - 17 +

Дело рассмотрит Березниковский городской суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прокуратура Березников (Пермский край) утвердила обвинительное заключение против водителя КАМАЗа-бетономешалки, который летом насмерть сбил девочку. ДТП произошло около стройплощадки ЖК «Любимов». «Прокуратура г. Березники Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Пермского края водителя автомобиля КамАЗ-53229. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. Как рассказывало ранее URA.RU, 5 августа водитель КАМАЗа, выезжая со стройплощадки, сбил 13-летнюю велосипедистку, которая ехала по тротуару. Девочка погибла. Уголовное дело рассмотрит Березниковский городской суд.

Прокуратура Березников (Пермский край) утвердила обвинительное заключение против водителя КАМАЗа-бетономешалки, который летом насмерть сбил девочку. ДТП произошло около стройплощадки ЖК «Любимов». «Прокуратура г. Березники Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Пермского края водителя автомобиля КамАЗ-53229. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. Как рассказывало ранее URA.RU, 5 августа водитель КАМАЗа, выезжая со стройплощадки, сбил 13-летнюю велосипедистку, которая ехала по тротуару. Девочка погибла. Уголовное дело рассмотрит Березниковский городской суд.