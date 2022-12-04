04 декабря 2022

В Пермском крае водителя КАМАЗа обвинили в гибели ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, клетка, арест, преступник, зал суда, полиция, задержание
Дело рассмотрит Березниковский городской суд Фото:

Прокуратура Березников (Пермский край) утвердила обвинительное заключение против водителя КАМАЗа-бетономешалки, который летом насмерть сбил девочку. ДТП произошло около стройплощадки ЖК «Любимов».

«Прокуратура г. Березники Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Пермского края водителя автомобиля КамАЗ-53229. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщается на сайте прокуратуры Прикамья.

Как рассказывало ранее URA.RU, 5 августа водитель КАМАЗа, выезжая со стройплощадки, сбил 13-летнюю велосипедистку, которая ехала по тротуару. Девочка погибла. Уголовное дело рассмотрит Березниковский городской суд.

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Прокуратура Березников (Пермский край) утвердила обвинительное заключение против водителя КАМАЗа-бетономешалки, который летом насмерть сбил девочку. ДТП произошло около стройплощадки ЖК «Любимов». «Прокуратура г. Березники Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Пермского края водителя автомобиля КамАЗ-53229. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщается на сайте прокуратуры Прикамья. Как рассказывало ранее URA.RU, 5 августа водитель КАМАЗа, выезжая со стройплощадки, сбил 13-летнюю велосипедистку, которая ехала по тротуару. Девочка погибла. Уголовное дело рассмотрит Березниковский городской суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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