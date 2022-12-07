07 декабря 2022

Власти ХМАО начали проводить выплаты пострадавшим от взрыва в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти проводят социальные выплаты погибшим и пострадавшим Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

Власти Ханты-Мансийского автономного округа проводят социальные выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в Нижневартовске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

«Пяти семьям погибших осуществлена единовременная выплата по миллиону, по 100 000 рублей выплатили двоим пострадавшим с легкой формой, 300 000 — один пострадавший и 500 000 рублей — еще один пострадавший. 54 семьям перечислена единовременная помощь в связи с утратой имущества. 180 гражданам оказана психологическая помощь. 48 семьям предоставлена срочная социальная помощь в виде наборов продуктов питания и предметов первой необходимости», — сказала Пономарева.

Ранее URA.RU сообщало, что к работе с пострадавшими от взрыва дома в Нижневартовске приступили персональные социальные координаторы, которые помогут решить текущие вопросы. За каждой семьей закреплен специалист, персональный координатор.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа проводят социальные выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в Нижневартовске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Пяти семьям погибших осуществлена единовременная выплата по миллиону, по 100 000 рублей выплатили двоим пострадавшим с легкой формой, 300 000 — один пострадавший и 500 000 рублей — еще один пострадавший. 54 семьям перечислена единовременная помощь в связи с утратой имущества. 180 гражданам оказана психологическая помощь. 48 семьям предоставлена срочная социальная помощь в виде наборов продуктов питания и предметов первой необходимости», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что к работе с пострадавшими от взрыва дома в Нижневартовске приступили персональные социальные координаторы, которые помогут решить текущие вопросы. За каждой семьей закреплен специалист, персональный координатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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