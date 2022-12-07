Власти ХМАО начали проводить выплаты пострадавшим от взрыва в Нижневартовске

08 декабря 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Власти проводят социальные выплаты погибшим и пострадавшим Фото: Елена Антипина новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Власти Ханты-Мансийского автономного округа проводят социальные выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в Нижневартовске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Пяти семьям погибших осуществлена единовременная выплата по миллиону, по 100 000 рублей выплатили двоим пострадавшим с легкой формой, 300 000 — один пострадавший и 500 000 рублей — еще один пострадавший. 54 семьям перечислена единовременная помощь в связи с утратой имущества. 180 гражданам оказана психологическая помощь. 48 семьям предоставлена срочная социальная помощь в виде наборов продуктов питания и предметов первой необходимости», — сказала Пономарева.



Ранее URA.RU сообщало, что к работе с пострадавшими от взрыва дома в Нижневартовске приступили персональные социальные координаторы, которые помогут решить текущие вопросы. За каждой семьей закреплен специалист, персональный координатор.

Власти Ханты-Мансийского автономного округа проводят социальные выплаты пострадавшим от взрыва бытового газа в Нижневартовске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. «Пяти семьям погибших осуществлена единовременная выплата по миллиону, по 100 000 рублей выплатили двоим пострадавшим с легкой формой, 300 000 — один пострадавший и 500 000 рублей — еще один пострадавший. 54 семьям перечислена единовременная помощь в связи с утратой имущества. 180 гражданам оказана психологическая помощь. 48 семьям предоставлена срочная социальная помощь в виде наборов продуктов питания и предметов первой необходимости», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что к работе с пострадавшими от взрыва дома в Нижневартовске приступили персональные социальные координаторы, которые помогут решить текущие вопросы. За каждой семьей закреплен специалист, персональный координатор.