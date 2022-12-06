Власти ХМАО назначили кураторов для работы с пострадавшими при взрыве газа в Нижневартовске

07 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

За пострадавшими закрепили персональных координаторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ К работе с пострадавшими от взрыва дома в Нижневартовске приступили персональные социальные координаторы, которые помогут решить текущие вопросы. Об этом корреспонденту URA.RU сказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «По Нижневартовску приказом за каждой семьей закреплен специалист, персональный координатор, который будет решать их вопросы. Еще важно как им вещи складировать, когда будет принято решение по дому, когда им ключи дадут от жилья по маневренному жилищному фонду», — сказала Пономарева.



Ранее URA.RU сообщало, что судьбу подростка, чья мать погибла в результате обрушения жилого дома 6а по улице Мира в Нижневартовске, взяли на контроль власти округа и муниципалитета. Оформляется опека на дядю, у которого сейчас находится ребенок. Также на оформлении находятся единовременные выплаты от округа и муниципалитета, которые получит мальчик.

К работе с пострадавшими от взрыва дома в Нижневартовске приступили персональные социальные координаторы, которые помогут решить текущие вопросы. Об этом корреспонденту URA.RU сказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «По Нижневартовску приказом за каждой семьей закреплен специалист, персональный координатор, который будет решать их вопросы. Еще важно как им вещи складировать, когда будет принято решение по дому, когда им ключи дадут от жилья по маневренному жилищному фонду», — сказала Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что судьбу подростка, чья мать погибла в результате обрушения жилого дома 6а по улице Мира в Нижневартовске, взяли на контроль власти округа и муниципалитета. Оформляется опека на дядю, у которого сейчас находится ребенок. Также на оформлении находятся единовременные выплаты от округа и муниципалитета, которые получит мальчик.