ФСБ показала первые кадры обмена Виктора Бута на баскетболистку Грайнер

08 декабря 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

ФСБ показала видео обмена Бута на Грайнер в аэропорту Фото: Сергей Русанов © URA.RU В сети появилось видео обмена обвиняемого в торговле оружием на территории США россиянина Виктора Бута на осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Кадры распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ). В видео показаны кадры быта Грайнер в России, подписания документов, прибытия ее в аэропорт и посадки в самолет. Также демонстрируется ее паспорт. Во второй части ролика происходит обмен в другом аэропорту. Бут садится в самолет, у него проходит короткий разговор со встречающими, в ходе которого он в том числе рассказывает о своем здоровье. После этого он беседует по телефону с семьей, говоря, что у него «все хорошо». О возвращении Бута в Россию сообщили в МИД РФ в четверг. Он был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков. В США заявили, что обмен пленными был ошибкой со стороны Вашингтона.

В сети появилось видео обмена обвиняемого в торговле оружием на территории США россиянина Виктора Бута на осужденную в РФ американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Кадры распространила Федеральная служба безопасности (ФСБ). В видео показаны кадры быта Грайнер в России, подписания документов, прибытия ее в аэропорт и посадки в самолет. Также демонстрируется ее паспорт. Во второй части ролика происходит обмен в другом аэропорту. Бут садится в самолет, у него проходит короткий разговор со встречающими, в ходе которого он в том числе рассказывает о своем здоровье. После этого он беседует по телефону с семьей, говоря, что у него «все хорошо». О возвращении Бута в Россию сообщили в МИД РФ в четверг. Он был обменен на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, выступавшую за клуб УГМК (Свердловская область), осужденную за контрабанду наркотиков. В США заявили, что обмен пленными был ошибкой со стороны Вашингтона.