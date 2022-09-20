Артюхов: ЯНАО готов пожертвовать налогами ради крупных инвестиций

Регион готов пожертвовать налогами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ЯНАО готов лишиться миллионов налогов от компаний ТЭК, чтобы получить миллиарды инвестиций. Об этом глава региона Дмитрий Артюхов заявил на сессии промышленно-энергетического форума TNF-2022 «Промышленность и ТЭК», прошедшей в Тюмени.

«У нас появился эффективный инструмент — это налоговый вычет, то, что помогает региону договариваться с компаниями по конкретным технологиям. Мы готовы брать на себя эти вычеты, лишаться своей налоговой базы. Мы готовы отказаться от сотен миллионов налогов, чтобы получить миллиарды инвестиций, потому что они создадут другое количество экономической активности, рабочие места и это даст нам гораздо больший эффект», — сообщил губернатор.

Также Артюхов отметил, что сейчас важны две темы — это технология сжижения газа и флот. «С флотом есть сложные задачи, которые предстоит серьезно решать. Ситуация с технологией сжижения лучше — мы знаем, что четвертая очередь „Ямал СПГ“ уже сделана на отечественной технологии. Нет никаких сомнений, что в кооперации с промышленностью Урала, Нижнего Новгорода, Казани даст положительный результат. Мы можем вовлечь в ближайшие годы до двух триллионов кубометров газа. Это огромные показатели. У нас за всю историю добычи в Западной Сибири 20 триллионов кубометров всего добыто газа», — добавил глава региона.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер Александр Новак поручил министерству энергетики провести оценку месторождений Ямала, после которой сделают выводы о перспективе вовлечения в разработку залежей Надым-Пур-Тазовского региона. Это должно стать частью плана развития ЯНАО.