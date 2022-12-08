08 декабря 2022
07 декабря 2022

Жительнице Кургана, ухаживающей за ребенком-инвалидом, помогли раньше выйти на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
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Стационар ЦГКБ №3 на улице Братьев Быковых. Екатеринбург, больничный коридор, больница, инвалидное кресло
Суд обязал Пенсионный фонд провести перерасчет пенсии педагогу, ухаживающему за ребенком-инвалидом Фото:

Жительнице Кургана, работающей в сфере образования, помогли включить в стаж годы ухода за ребенком-инвалидом. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Курганской области. Ранее Пенсионный фонд отказывался учитывать и вносить в стаж 5 лет присмотра за ребенком, чтобы женщина смогла досрочно получить пенсию.

«Страховая пенсия по старости ей была назначена без учета пятилетнего периода ухода за ребенком-инвалидом при том, что ребенок имел инвалидность с рождения. В мотивировке было указано, что работница не предоставила документы, подтверждающие факт уход за ребенком-инвалидом в этот период», — говорится на сайте федерации профсоюзов области.

Юрист от профсоюзной организации обратился в суд, где выяснилось, что каждые три года женщина подтверждала инвалидность ребенка, однако на очередной медкомиссии предыдущие сведения об этом не сохранялись. Суд встал на сторону педагога и обязал включить в страховой стаж 5 лет ухода за ребенком-инвалидом, а также провести перерасчет пенсии.

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Жительнице Кургана, работающей в сфере образования, помогли включить в стаж годы ухода за ребенком-инвалидом. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Курганской области. Ранее Пенсионный фонд отказывался учитывать и вносить в стаж 5 лет присмотра за ребенком, чтобы женщина смогла досрочно получить пенсию. «Страховая пенсия по старости ей была назначена без учета пятилетнего периода ухода за ребенком-инвалидом при том, что ребенок имел инвалидность с рождения. В мотивировке было указано, что работница не предоставила документы, подтверждающие факт уход за ребенком-инвалидом в этот период», — говорится на сайте федерации профсоюзов области. Юрист от профсоюзной организации обратился в суд, где выяснилось, что каждые три года женщина подтверждала инвалидность ребенка, однако на очередной медкомиссии предыдущие сведения об этом не сохранялись. Суд встал на сторону педагога и обязал включить в страховой стаж 5 лет ухода за ребенком-инвалидом, а также провести перерасчет пенсии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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