Жительнице Кургана, ухаживающей за ребенком-инвалидом, помогли раньше выйти на пенсию

Суд обязал Пенсионный фонд провести перерасчет пенсии педагогу, ухаживающему за ребенком-инвалидом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительнице Кургана, работающей в сфере образования, помогли включить в стаж годы ухода за ребенком-инвалидом. Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Курганской области. Ранее Пенсионный фонд отказывался учитывать и вносить в стаж 5 лет присмотра за ребенком, чтобы женщина смогла досрочно получить пенсию.

«Страховая пенсия по старости ей была назначена без учета пятилетнего периода ухода за ребенком-инвалидом при том, что ребенок имел инвалидность с рождения. В мотивировке было указано, что работница не предоставила документы, подтверждающие факт уход за ребенком-инвалидом в этот период», — говорится на сайте федерации профсоюзов области.

Юрист от профсоюзной организации обратился в суд, где выяснилось, что каждые три года женщина подтверждала инвалидность ребенка, однако на очередной медкомиссии предыдущие сведения об этом не сохранялись. Суд встал на сторону педагога и обязал включить в страховой стаж 5 лет ухода за ребенком-инвалидом, а также провести перерасчет пенсии.