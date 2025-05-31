ХАМАС потерял главу военного крыла

Глава военного крыла ХАМАС Синвар погиб в результате авиаудара Израиля
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В ходе удара Израиля погибли высокопоставленные представители ХАМАС (архивное фото)
В ходе удара Израиля погибли высокопоставленные представители ХАМАС (архивное фото) Фото:
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Война на Ближнем Востоке

В результате авиаудара Израиля по району Хан-Юнис движение ХАМАС потерял руководителя военного крыла Мухаммада Синвара. Об этом сообщила армия Израиля в соцсетях. 

«Армия обороны Израиля и Агентство по безопасности Ирака опубликовали кадры с удара по подземной инфраструктуре под Европейской больницей в Хан-Юнисе, в ходе которого был ликвидирован Мохаммад Синвар», — написала пресс-служба армии в telegram-канале. Там добавили, что в ходе удара был ликвидирован командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара.

Совместная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) была проведена 13 мая в районе Хан-Юниса. Израильские военно-воздушные силы нанесли авиационный удар.

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В результате авиаудара Израиля по району Хан-Юнис движение ХАМАС потерял руководителя военного крыла Мухаммада Синвара. Об этом сообщила армия Израиля в соцсетях.  «Армия обороны Израиля и Агентство по безопасности Ирака опубликовали кадры с удара по подземной инфраструктуре под Европейской больницей в Хан-Юнисе, в ходе которого был ликвидирован Мохаммад Синвар», — написала пресс-служба армии в telegram-канале. Там добавили, что в ходе удара был ликвидирован командир батальона «Южный Хан-Юнис» Махди Куара. Совместная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Службы общей безопасности (ШАБАК) была проведена 13 мая в районе Хан-Юниса. Израильские военно-воздушные силы нанесли авиационный удар.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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