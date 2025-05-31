FT: лидеры ЕС показали, что они слишком слабы для помощи Украине

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Лидеры ЕС слишком слабы для помощи Украине
Лидеры ЕС слишком слабы для помощи Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Лидеры Евросоюза оказались слишком слабыми в вопросе поддержки Украины. Европа ранее также не смогла противостоять инициативе Соединенных Штатов по военному вмешательству в Ираке, сообщает британская газета Financial Times, анализируя роль Европы в текущем конфликте.

«Европейские лидеры когда-то были слишком слабы, чтобы остановить коалицию США от вторжения в Ирак. И до сих пор все, что сделала их новая коалиция, это подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы на самом деле помочь Украине», — сообщает FT.

Вопрос о способности Европы оперативно и эффективно поддерживать Украину стал особенно актуален после изменения политики США с приходом президента Дональда Трампа и обсуждения возможной отправки европейских войск на украинскую территорию. Эксперты отмечают, что Европе сложно обеспечить Киев необходимым вооружением из-за высоких цен и медленных поставок, а так называемая «коалиция желающих» остается слишком слабой и нерешительной.

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Лидеры Евросоюза оказались слишком слабыми в вопросе поддержки Украины. Европа ранее также не смогла противостоять инициативе Соединенных Штатов по военному вмешательству в Ираке, сообщает британская газета Financial Times, анализируя роль Европы в текущем конфликте. «Европейские лидеры когда-то были слишком слабы, чтобы остановить коалицию США от вторжения в Ирак. И до сих пор все, что сделала их новая коалиция, это подчеркнула, что она слишком слаба и нерешительна, чтобы на самом деле помочь Украине», — сообщает FT. Вопрос о способности Европы оперативно и эффективно поддерживать Украину стал особенно актуален после изменения политики США с приходом президента Дональда Трампа и обсуждения возможной отправки европейских войск на украинскую территорию. Эксперты отмечают, что Европе сложно обеспечить Киев необходимым вооружением из-за высоких цен и медленных поставок, а так называемая «коалиция желающих» остается слишком слабой и нерешительной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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