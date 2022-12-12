В ХМАО чиновников учат вести социальные сети

Трехдневное обучение прошли чиновники из пяти департаментов правительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ХМАО чиновников из окружных департаментов правительства обучают общаться с гражданами в социальных сетях. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ЦУР Югры.

«Проведение мероприятия обусловлено вступившим в силу федеральным законом. Он обязывает органы власти вести официальные аккаунты в социальных сетях. Таким образом, мы повышаем вовлеченность специалистов в работу на платформе «Госпаблики», — сообщила руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова.

Трехдневное обучение прошли специалисты нескольких департаментов правительства. В ЦУР Югры сообщили, что курсы проводились для сотрудников департаментов образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцразвития.

Ранее URA.RU сообщало, что мэров из ХМАО собрали на учебу с разведчиком и чиновником из аппарата президента. Их отправили в Нягань на семинар по внутренней политике, который организуют для них окружные власти.