12 декабря 2022

В ХМАО чиновников учат вести социальные сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Трехдневное обучение прошли чиновники из пяти департаментов правительства Фото:

В ХМАО чиновников из окружных департаментов правительства обучают общаться с гражданами в социальных сетях. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ЦУР Югры.

«Проведение мероприятия обусловлено вступившим в силу федеральным законом. Он обязывает органы власти вести официальные аккаунты в социальных сетях. Таким образом, мы повышаем вовлеченность специалистов в работу на платформе «Госпаблики», — сообщила руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова.

Трехдневное обучение прошли специалисты нескольких департаментов правительства. В ЦУР Югры сообщили, что курсы проводились для сотрудников департаментов образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцразвития.

Ранее URA.RU сообщало, что мэров из ХМАО собрали на учебу с разведчиком и чиновником из аппарата президента. Их отправили в Нягань на семинар по внутренней политике, который организуют для них окружные власти.

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В ХМАО чиновников из окружных департаментов правительства обучают общаться с гражданами в социальных сетях. Информация об этом была опубликована в telegram-канале ЦУР Югры. «Проведение мероприятия обусловлено вступившим в силу федеральным законом. Он обязывает органы власти вести официальные аккаунты в социальных сетях. Таким образом, мы повышаем вовлеченность специалистов в работу на платформе «Госпаблики», — сообщила руководитель ЦУР Югры Валентина Колпакова. Трехдневное обучение прошли специалисты нескольких департаментов правительства. В ЦУР Югры сообщили, что курсы проводились для сотрудников департаментов образования, культуры, здравоохранения, спорта и соцразвития. Ранее URA.RU сообщало, что мэров из ХМАО собрали на учебу с разведчиком и чиновником из аппарата президента. Их отправили в Нягань на семинар по внутренней политике, который организуют для них окружные власти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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