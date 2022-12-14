Курганских заключенных не смогли доставить на суд по делу местного авторитета

15 декабря 2022 в 09:53 Размер текста - 17 +

В Кургане судят Евгения Петрова, который якобы был смотрящим за городом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вызванных на допрос заключенных из курганской исправительной колонии не смогли доставить в суд по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом с заседания курганского областного суда сообщил корреспондент URA.RU. «Кузеванов, указанный свидетелем, отбывающим наказание в спецучреждении, отбыл наказание, а свидетели Алдашенков и Рогов были переведены в другую ИК», — процитировал судью Дениса Кирьянова корреспондент. Ранее вышеуказанных лиц должны были доставить для дачи показаний из колонии в суд по ходатайству стороны обвинения. Прокуратура просила вызвать троих свидетелей из мест заключения. Зеков должны были перевести из колонии в СИЗО с последующей доставкой в суд. Как выяснилось позднее, один из свидетелей был освобожден 5 октября и убыл по месту жительства в Кургане. Двух других заключенных перевели 16 ноября «в распоряжение УФСИН России по Ростовской области». Ранее URA.RU сообщало, что важные свидетели, которых долго ждали на заседании по делу Петрова, дали показания. Знакомые подсудимого отрицали его причастность к криминальному сообществу и не смогли опознать голоса на аудиозаписях прослушки телефонов. Петрова задержали в конце сентября 2021 года по подозрению в вымогательстве в отношении экс-руководителя одного из коммерческих предприятий Кургана. Петров в суде отрицал обвинения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вызванных на допрос заключенных из курганской исправительной колонии не смогли доставить в суд по делу Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом с заседания курганского областного суда сообщил корреспондент URA.RU. «Кузеванов, указанный свидетелем, отбывающим наказание в спецучреждении, отбыл наказание, а свидетели Алдашенков и Рогов были переведены в другую ИК», — процитировал судью Дениса Кирьянова корреспондент. Ранее вышеуказанных лиц должны были доставить для дачи показаний из колонии в суд по ходатайству стороны обвинения. Прокуратура просила вызвать троих свидетелей из мест заключения. Зеков должны были перевести из колонии в СИЗО с последующей доставкой в суд. Как выяснилось позднее, один из свидетелей был освобожден 5 октября и убыл по месту жительства в Кургане. Двух других заключенных перевели 16 ноября «в распоряжение УФСИН России по Ростовской области». Ранее URA.RU сообщало, что важные свидетели, которых долго ждали на заседании по делу Петрова, дали показания. Знакомые подсудимого отрицали его причастность к криминальному сообществу и не смогли опознать голоса на аудиозаписях прослушки телефонов. Петрова задержали в конце сентября 2021 года по подозрению в вымогательстве в отношении экс-руководителя одного из коммерческих предприятий Кургана. Петров в суде отрицал обвинения.