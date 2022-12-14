Свидетели по делу курганского авторитета отказались признавать голоса на записях прослушки

Курганцы на суде по делу авторитета не смогли распознать голоса на записях прослушки Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На судебном заседании по делу курганца Евгения Петрова, которого обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, группа его знакомых не признала голоса собеседников на аудиозаписях телефонных переговоров. Это произошло во время допроса свидетелей на суде, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Голоса не знакомы, о чем идет речь в разговорах — неизвестно», — отвечали они на вопросы прокурора. Свидетелям Александру Панченко, Илье Зуеву, Александру Акулову и Олегу Чуваркову включали аудиозаписи с телефонными переговорами, сделанными во время прослушки после ходатайств стороны обвинения.

Мужчины не отрицали, что знали подсудимого, с которым познакомились при различных обстоятельствах. Участвовавшие в допросе курганцы затруднились пояснить, можно ли назвать Петрова человеком с авторитетным мнением, но сообщили суду, что знают его в качестве юриста. Также свидетели утверждали, что им ничего не известно о принадлежности Петрова к криминальным кругам.

Ранее URA.RU сообщало, что вышеназванных свидетелей собирались доставить в суд приводом. Им высылались повестки, но они не являлись для дачи показаний. Также сообщалось, что бывший сотрудник МВД выразил сомнение, что подсудимый может обладать статусом криминального авторитета. По мнению бывшего сотрудника, это объясняется тем, что Петров не отбывал наказания в местах лишения свободы