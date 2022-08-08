Wildberries назвал Новый Уренгой отдаленной территорией

Доставка в города ЯНАО стала 500 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российский онлайн магазин Wildberries объяснил, почему в Новый Уренгой доставка товаров стала платной. По информации представителей магазина, города ЯНАО считаются отдаленной территории, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

«Wildberries распугивает клиентов. Думаю, не секрет, что многие жители нашего города обратили внимание, что при заказе на любую сумму, хоть на 100 рублей, Wildberries стал брать 500 рублей за доставку. Это не то что возмутительно, а просто хамство со стороны компании. Причем хочу отметить, что такая дичь творится только у нас. Буквально недавно делал заказы в Анапе и Оренбургской области, там все бесплатно, никаких денег за доставку не просят», — написал Александр Ромашев в группе ЧП | ДТП | Новый Уренгой.

Автор прикрепил скрин ответа компании, в котором говорится, что в большинстве случаев доставка в пункты самовывоза осуществляется бесплатно и при любой сумме заказа. «В дальние регионы доставка платная, стоимость услуги варьируется в зависимости от региона. Если пункт выдачи перегружен, доставка товара может быть платной, если пункт выдачи перегружен на 100%, то доставка в него не осуществляется», — ответили там.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО нашли схему по обходу платной доставки на Wildberries. Однако по мнению адвоката, если покупатель умышленно манипулирует системой оплаты и имеет цель уклонится от полной оплаты товара, то его действия не могут считаться правомерными.