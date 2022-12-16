Следователи проверили дело о смерти трехмесячной девочки на наличие криминала

Трагедия случилась в конце 2021 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственные органы не увидели криминальных следов в обстоятельствах смерти трехмесячной девочки. Инцидент произошел в 2021 году, когда в детдоме утром обнаружили мертвого ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области установлено, что смерть ребенка не носила криминальный характер», — рассказали 72.ru в силовом ведомстве. Расследование началось после того, как с 11 на 12 декабря 2021 года в детдоме погиб ребенок. Тогда предварительно сообщали, что девочка захлебнулась рвотой.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура региона также заинтересовалась детдомом, в котором произошел инцидент. Прокурор Тюменской области Владислав Московских в тот момент поручил провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего, после чего оценить работу должностных лиц учреждения.