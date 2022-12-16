16 декабря 2022
15 декабря 2022

Следователи проверили дело о смерти трехмесячной девочки на наличие криминала

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Трагедия случилась в конце 2021 года Фото:

Следственные органы не увидели криминальных следов в обстоятельствах смерти трехмесячной девочки. Инцидент произошел в 2021 году, когда в детдоме утром обнаружили мертвого ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области.

«Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области установлено, что смерть ребенка не носила криминальный характер», — рассказали 72.ru в силовом ведомстве. Расследование началось после того, как с 11 на 12 декабря 2021 года в детдоме погиб ребенок. Тогда предварительно сообщали, что девочка захлебнулась рвотой.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура региона также заинтересовалась детдомом, в котором произошел инцидент. Прокурор Тюменской области Владислав Московских в тот момент поручил провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего, после чего оценить работу должностных лиц учреждения.

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Следственные органы не увидели криминальных следов в обстоятельствах смерти трехмесячной девочки. Инцидент произошел в 2021 году, когда в детдоме утром обнаружили мертвого ребенка. Об этом сообщили в Следственном комитете по Тюменской области. «Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области установлено, что смерть ребенка не носила криминальный характер», — рассказали 72.ru в силовом ведомстве. Расследование началось после того, как с 11 на 12 декабря 2021 года в детдоме погиб ребенок. Тогда предварительно сообщали, что девочка захлебнулась рвотой. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура региона также заинтересовалась детдомом, в котором произошел инцидент. Прокурор Тюменской области Владислав Московских в тот момент поручил провести проверку и выяснить обстоятельства произошедшего, после чего оценить работу должностных лиц учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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