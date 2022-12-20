В администрацию курганского округа срочно ищут сотрудников

В Мишкинскую администрацию срочно набирают сотрудников в отдел финансов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В финансовый отдел администрации Мишкинского округа Курганской области ищут пять новых сотрудников. Об этом говорится в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

«На работу в финансовый отдел срочно требуются на муниципальные должности: главный специалист (ревизор) и главный специалист сектора учета и отчетности», — указано в посте. Также требуются ведущие бухгалтера, один — по начислению заработной платы, другой — по материальному столу. В том числе в финотдел ищут системного администратора.

Требования к кандидатам — наличие профильного высшего или средне-специального образования. По вопросам можно обратиться по телефонам: 3-27-03, 3-15-31, код округа — (35 247).

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