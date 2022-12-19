В Тюменской области вырастут затраты водителей

Эвакуация станет дороже почти на 100 рублей, хранение — более чем на 4,5 рубля в час Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюменской области увеличится плата за эвакуацию и хранение на штрафстоянках задержанных транспортных средств. Информация представлена в распоряжениях департамента тарифной и ценовой политики региона. Изменения вступят в силу с 1 января.

«Установить тарифы на 2023 год. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку — 2 508 рублей. Хранение (для легковых авто категории В) — 118,33 рублей в час», — говорится в распоряжениях департамента.

Данные тарифы на следующий год запланированы для всех районов и муниципалитетов Тюменской области, помимо Тюмени. В 2023 году плата для автомобилистов, чьи машины эвакуируют, вырастет: сейчас тарифы составляют 2 411,5 и 113,78 рублей соответственно.

В Тюмени в 2022 году плата за перемещение задержанной машины равняется 2 229,6 руб., хранение обходится в 105,2 рубля в час. Распоряжение о тарифах на следующий год департаментом пока не опубликовано.