19 декабря 2022

В Тюменской области вырастут затраты водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Вывоз киосков с улицы Ракетная, 2. Екатеринбург, автоэвакуатор, штрафстоянка
Эвакуация станет дороже почти на 100 рублей, хранение — более чем на 4,5 рубля в час Фото:

В Тюменской области увеличится плата за эвакуацию и хранение на штрафстоянках задержанных транспортных средств. Информация представлена в распоряжениях департамента тарифной и ценовой политики региона. Изменения вступят в силу с 1 января.

«Установить тарифы на 2023 год. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку — 2 508 рублей. Хранение (для легковых авто категории В) — 118,33 рублей в час», — говорится в распоряжениях департамента.

Данные тарифы на следующий год запланированы для всех районов и муниципалитетов Тюменской области, помимо Тюмени. В 2023 году плата для автомобилистов, чьи машины эвакуируют, вырастет: сейчас тарифы составляют 2 411,5 и 113,78 рублей соответственно.

В Тюмени в 2022 году плата за перемещение задержанной машины равняется 2 229,6 руб., хранение обходится в 105,2 рубля в час. Распоряжение о тарифах на следующий год департаментом пока не опубликовано.

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В Тюменской области увеличится плата за эвакуацию и хранение на штрафстоянках задержанных транспортных средств. Информация представлена в распоряжениях департамента тарифной и ценовой политики региона. Изменения вступят в силу с 1 января. «Установить тарифы на 2023 год. Перемещение задержанных транспортных средств на спецстоянку — 2 508 рублей. Хранение (для легковых авто категории В) — 118,33 рублей в час», — говорится в распоряжениях департамента. Данные тарифы на следующий год запланированы для всех районов и муниципалитетов Тюменской области, помимо Тюмени. В 2023 году плата для автомобилистов, чьи машины эвакуируют, вырастет: сейчас тарифы составляют 2 411,5 и 113,78 рублей соответственно. В Тюмени в 2022 году плата за перемещение задержанной машины равняется 2 229,6 руб., хранение обходится в 105,2 рубля в час. Распоряжение о тарифах на следующий год департаментом пока не опубликовано.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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