19 мая 2024

Тюменского ветерана «выкинули» из очереди на жилье

Председатель СК РФ Бастрыкин проконтролирует выделение жилья ветерану в Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ждет квартиры с 2001 года
Мужчина ждет квартиры с 2001 года Фото:

Тюменского ветерана боевых действий исключили из очереди на жилье. Его дело попало на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщает в telegram-канале региональная пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению жителя Тюменской области о нарушении его жилищных прав. Мужчина с 2001 года состоял на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем, однако в 2004 году его без уведомления исключили из очереди, сославшись на оформление заявителем права собственности на дом и земельный участок", — говорится в сообщении.

Сообщается, что ветеран приобрел недвижимость за свой счет. Строение является аварийным и не пригодно для проживания. А земельный участок ветерану в настоящий момент не принадлежит. В 2021 году суд возложил на администрацию Тюмени обязанность предоставить мужчине жилое помещение или социальную выплату для его приобретения. Однако, решение суда не исполнено.

Сообщается также, что Бастрыкин обратил внимание на ситуацию после ряда публикаций в СМИ. Председатель СК РФ дал указание руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.

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Тюменского ветерана боевых действий исключили из очереди на жилье. Его дело попало на личный контроль председателя СК РФ Александра Бастрыкина, сообщает в telegram-канале региональная пресс-служба ведомства. "Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению жителя Тюменской области о нарушении его жилищных прав. Мужчина с 2001 года состоял на учете лиц, подлежащих обеспечению жильем, однако в 2004 году его без уведомления исключили из очереди, сославшись на оформление заявителем права собственности на дом и земельный участок", — говорится в сообщении. Сообщается, что ветеран приобрел недвижимость за свой счет. Строение является аварийным и не пригодно для проживания. А земельный участок ветерану в настоящий момент не принадлежит. В 2021 году суд возложил на администрацию Тюмени обязанность предоставить мужчине жилое помещение или социальную выплату для его приобретения. Однако, решение суда не исполнено. Сообщается также, что Бастрыкин обратил внимание на ситуацию после ряда публикаций в СМИ. Председатель СК РФ дал указание руководителю регионального управления возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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