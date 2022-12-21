Курганские власти раскрыли, зачем губернатор Шумков отправился в Москву

Губернатор Шумков улетел в Москву на совещание с Путиным

22 декабря 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков находится в Москве с 21 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в заседании Государственного Совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Губернатор Вадим Шумков в эти дни работает в Москве. Планируется, что сегодня, 22 декабря, глава региона примет участие в заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которое пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина», — указано в сообщении. На совете рассмотрят предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года. 21 декабря Шумков участвовал в семинаре-совещании, где обсуждали вопросы, которые рассмотрят на заседании Государственного Совета. В 2021 году Шумков вошел в состав Госсовета. Ранее источники URA.RU сообщали, что Шумков будет участвовать в этом мероприятии.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в заседании Государственного Совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Губернатор Вадим Шумков в эти дни работает в Москве. Планируется, что сегодня, 22 декабря, глава региона примет участие в заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которое пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина», — указано в сообщении. На совете рассмотрят предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года. 21 декабря Шумков участвовал в семинаре-совещании, где обсуждали вопросы, которые рассмотрят на заседании Государственного Совета. В 2021 году Шумков вошел в состав Госсовета. Ранее источники URA.RU сообщали, что Шумков будет участвовать в этом мероприятии.