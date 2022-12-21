Курганские власти раскрыли, зачем губернатор Шумков отправился в Москву

Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в заседании Государственного Совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте областного правительства.
«Губернатор Вадим Шумков в эти дни работает в Москве. Планируется, что сегодня, 22 декабря, глава региона примет участие в заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которое пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина», — указано в сообщении.
На совете рассмотрят предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года. 21 декабря Шумков участвовал в семинаре-совещании, где обсуждали вопросы, которые рассмотрят на заседании Государственного Совета.
В 2021 году Шумков вошел в состав Госсовета. Ранее источники URA.RU сообщали, что Шумков будет участвовать в этом мероприятии.
Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.