21 декабря 2022

Курганские власти раскрыли, зачем губернатор Шумков отправился в Москву

Губернатор Шумков улетел в Москву на совещание с Путиным
© Служба новостей «URA.RU»
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков находится в Москве с 21 декабря Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в заседании Государственного Совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Губернатор Вадим Шумков в эти дни работает в Москве. Планируется, что сегодня, 22 декабря, глава региона примет участие в заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которое пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина», — указано в сообщении.

На совете рассмотрят предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года. 21 декабря Шумков участвовал в семинаре-совещании, где обсуждали вопросы, которые рассмотрят на заседании Государственного Совета.

В 2021 году Шумков вошел в состав Госсовета. Ранее источники URA.RU сообщали, что Шумков будет участвовать в этом мероприятии.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков планирует принять участие в заседании Государственного Совета под председательством президента РФ Владимира Путина. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Губернатор Вадим Шумков в эти дни работает в Москве. Планируется, что сегодня, 22 декабря, глава региона примет участие в заседании Государственного Совета по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях, которое пройдет под председательством президента РФ Владимира Путина», — указано в сообщении. На совете рассмотрят предложения по разработке новой стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации до 2030 года. 21 декабря Шумков участвовал в семинаре-совещании, где обсуждали вопросы, которые рассмотрят на заседании Государственного Совета. В 2021 году Шумков вошел в состав Госсовета. Ранее источники URA.RU сообщали, что Шумков будет участвовать в этом мероприятии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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