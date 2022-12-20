Губернатор Шумков улетел из Кургана. Фото

21 декабря 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Шумков полетел в Москву на встречу Госсовета РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков покинул регион. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Шумов опубликовал фотографию ночного неба с видом из самолета. «Ночь в самолете выглядит так», — указано в сообщении курганского губернатора. Ранее источник сообщил URA.RU, что губернатор Курганской области Шумков примет участие в расширенном заседании Государственного совета РФ, который пройдет 22 декабря под руководством Владимира Путина. Вадим Шумков вошел в состав Госсовета в 2021 году. Помимо него, в совет вошли полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU писало, что курганский губернатор отправится в Москву на Госсовет при Владимире Путине. Основная тема встречи — реализация молодежной политики в современных реалиях. Губернатор Вадим Шумков: «Ночь в самолете выглядит так» Фото: telegram-канал Вадима Шумкова «силаVправде (V. Шумков)»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков покинул регион. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Шумов опубликовал фотографию ночного неба с видом из самолета. «Ночь в самолете выглядит так», — указано в сообщении курганского губернатора. Ранее источник сообщил URA.RU, что губернатор Курганской области Шумков примет участие в расширенном заседании Государственного совета РФ, который пройдет 22 декабря под руководством Владимира Путина. Вадим Шумков вошел в состав Госсовета в 2021 году. Помимо него, в совет вошли полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU писало, что курганский губернатор отправится в Москву на Госсовет при Владимире Путине. Основная тема встречи — реализация молодежной политики в современных реалиях.