20 декабря 2022

Губернатор Шумков улетел из Кургана. Фото

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Выставка КурганСпецПром 2022. Приезд Шпиленко Андрея. Курган, шумков вадим
Шумков полетел в Москву на встречу Госсовета РФ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков покинул регион. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

Шумов опубликовал фотографию ночного неба с видом из самолета. «Ночь в самолете выглядит так», — указано в сообщении курганского губернатора. Ранее источник сообщил URA.RU, что губернатор Курганской области Шумков примет участие в расширенном заседании Государственного совета РФ, который пройдет 22 декабря под руководством Владимира Путина.

Вадим Шумков вошел в состав Госсовета в 2021 году. Помимо него, в совет вошли полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU писало, что курганский губернатор отправится в Москву на Госсовет при Владимире Путине. Основная тема встречи — реализация молодежной политики в современных реалиях.

Губернатор Вадим Шумков: «Ночь в самолете выглядит так»
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков покинул регион. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Шумов опубликовал фотографию ночного неба с видом из самолета. «Ночь в самолете выглядит так», — указано в сообщении курганского губернатора. Ранее источник сообщил URA.RU, что губернатор Курганской области Шумков примет участие в расширенном заседании Государственного совета РФ, который пройдет 22 декабря под руководством Владимира Путина. Вадим Шумков вошел в состав Госсовета в 2021 году. Помимо него, в совет вошли полпред президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. URA.RU писало, что курганский губернатор отправится в Москву на Госсовет при Владимире Путине. Основная тема встречи — реализация молодежной политики в современных реалиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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