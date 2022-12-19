Губернатор Шумков отправится в Москву на Госсовет при Путине

Шумков планирует поехать на заседание Госсовета в Москву 22 декабря (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков поедет на заседание Государственного совета РФ, которое состоится 22 декабря в Москве при участии президента России Владимира Путина. Основная тема встречи — реализация молодежной политики в современных реалиях. Об этом URA.RU сообщил инсайдер, близкий к региональному правительству.

«Вадим Михайлович будет на расширенном заседании Госсовета РФ 22 декабря, которое пройдет при участии президента России Владимира Путина», — сообщает источник. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу правительства области и запросила информацию о том, будет ли губернатор выступать с докладом на заседании, и, если да, то на какую тему. В пресс-службе пообещали дать комментарий позже.

Вадим Шумков вошел в состав Госсовета РФ в ноябре 2021 года, соответствующий указ подписан президентом Путиным. Тогда же в состав Госсовета вошли полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Всего в список добавили 10 участников, столько же были исключены из президиума Госсовета.

Ранее URA.RU сообщало, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 22 декабря пройдет заседание Госсовета в очной форме. В начале декабря в президиум вошли новые восемь губернаторов, один глава городского округа и один мэр.