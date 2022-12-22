Губернатор Шумков подсмотрел в Кремле идею для памятных досок бойцам СВО. Фото

22 декабря 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

О новой идее губернатор Вадим Шумков сообщил во время поездки в Москву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курганской области памятные доски, посвященные погибшим в спецоперации, будут изготавливать в стиле досок, размещенных в Георгиевском зале Кремля. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал 22 декабря в своем telegram-канале. «В Георгиевском зале Кремля есть памятные мраморные доски, посвященные подвигу оренбургских и сибирских батальонов. <…> Памятные доски, которые в регионе размещаем в школах, где обучались ребята, погибшие в ходе СВО, было решено выполнять в таком же стиле и из такого же материала», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что оренбургские и сибирские батальоны располагались на территории современной Курганской области. По его словам, подвиг этих батальонов связан со славой предков жителей Курганской области. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина спецоперация нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины. Так выглядят памятные доски в Георгиевском зале Кремля Фото: telegram-канал Вадима Шумкова

В Курганской области памятные доски, посвященные погибшим в спецоперации, будут изготавливать в стиле досок, размещенных в Георгиевском зале Кремля. Об этом губернатор Курганской области Вадим Шумков написал 22 декабря в своем telegram-канале. «В Георгиевском зале Кремля есть памятные мраморные доски, посвященные подвигу оренбургских и сибирских батальонов. <…> Памятные доски, которые в регионе размещаем в школах, где обучались ребята, погибшие в ходе СВО, было решено выполнять в таком же стиле и из такого же материала», — рассказал Шумков. Губернатор отметил, что оренбургские и сибирские батальоны располагались на территории современной Курганской области. По его словам, подвиг этих батальонов связан со славой предков жителей Курганской области. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина спецоперация нужна для спасения жителей Донбасса, а также демилитаризации и денацификации Украины.