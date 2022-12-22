22 декабря 2022

Эксперт объяснил, насколько подорожает съем недвижимости в Тюмени на Новый год

Представитель «Авито Недвижимость»: стоимость съема жилья на Новый год в Тюмени подорожает на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя иллюминация в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, город екатеринбург, гирлянда, новый год, новогоднее оформление, новогодняя иллюминация, жилой район солнечный
Снять квартиру в Новый год окажется на треть дороже, чем обычно Фото:

В Тюмени традиционное повышение стоимости квартир и домов в аренду на Новый год составит около 30%. Об этом рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость»

«Традиционно ближе к новогодним праздникам спрос на посуточную аренду растет, а за спросом увеличивается и цена — в среднем на 30%. Поэтому мы рекомендуем заранее планировать поездку и бронировать жилье по более привлекательной цене», — передают слова Кромочкина в «РБК Тюмень». Он уточнил, что в ноябре средняя стоимость аренды составила 8000 рублей за дом и 1800 за квартиру.

Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии Нового года выгодно покупать квартиры. По словам аналитиков, это обусловлено специальными акциями тюменских застройщиков к празднику.

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В Тюмени традиционное повышение стоимости квартир и домов в аренду на Новый год составит около 30%. Об этом рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» «Традиционно ближе к новогодним праздникам спрос на посуточную аренду растет, а за спросом увеличивается и цена — в среднем на 30%. Поэтому мы рекомендуем заранее планировать поездку и бронировать жилье по более привлекательной цене», — передают слова Кромочкина в «РБК Тюмень». Он уточнил, что в ноябре средняя стоимость аренды составила 8000 рублей за дом и 1800 за квартиру. Ранее URA.RU сообщало, что в преддверии Нового года выгодно покупать квартиры. По словам аналитиков, это обусловлено специальными акциями тюменских застройщиков к празднику.
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© Служба новостей «URA.RU»
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