Аналитик назвала лучшее время года для покупки квартиры в Тюмени

Аналитик Мешалкина: один из самых рентабельных месяцев для покупки квартиры в Тюмени — декабрь

17 декабря 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Тюменские застройщики подготовили выгодные акции, отметила Галина Мешалкина Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Зима — лучшее время года для покупки квартиры в Тюмени, ведь к декабрю у застройщиков появляются специальные предложения и выгодные акции. Об этом заявила Галина Мешалкина, аналитик по ценообразованию и продажам застройщика «Меридиан». «Причина проста — в каждой отрасли есть сезонность и планы. Тюменские застройщики, не все, но большинство, подготовили на декабрь выгодные акции. Снижение ставки по ипотеке — тренд новогодних акционных предложений застройщиков уже не первый год подряд. Причем с каждым годом декабрьская ставка становится все ниже», — рассказала Мешалкина «РБК Тюмень». Она уточнила, что сейчас в городе также предоставляют новую практику — возможность выбора ставки. Аналитик уточнила, что к Новому году застройщики выделяют квартиры со скидками. В среднем, благодаря ним цена снижается на 5-10%. Среди предложений она назвала и отсрочки ежемесячных платежей (траншевая ипотека), рассрочку на первоначальный взнос и другие. Мешалкина уверена, что купить квартиру в декабре всегда более рентабельно, нежели осенью. «Отвечая на вопрос, действительно ли выгодна покупка жилья именно в декабре, скажу — да! И тот, кто сумеет быстро отреагировать и воспользоваться этим в предновогодний период, реально сэкономит», — сказала она.

Зима — лучшее время года для покупки квартиры в Тюмени, ведь к декабрю у застройщиков появляются специальные предложения и выгодные акции. Об этом заявила Галина Мешалкина, аналитик по ценообразованию и продажам застройщика «Меридиан». «Причина проста — в каждой отрасли есть сезонность и планы. Тюменские застройщики, не все, но большинство, подготовили на декабрь выгодные акции. Снижение ставки по ипотеке — тренд новогодних акционных предложений застройщиков уже не первый год подряд. Причем с каждым годом декабрьская ставка становится все ниже», — рассказала Мешалкина «РБК Тюмень». Она уточнила, что сейчас в городе также предоставляют новую практику — возможность выбора ставки. Аналитик уточнила, что к Новому году застройщики выделяют квартиры со скидками. В среднем, благодаря ним цена снижается на 5-10%. Среди предложений она назвала и отсрочки ежемесячных платежей (траншевая ипотека), рассрочку на первоначальный взнос и другие. Мешалкина уверена, что купить квартиру в декабре всегда более рентабельно, нежели осенью. «Отвечая на вопрос, действительно ли выгодна покупка жилья именно в декабре, скажу — да! И тот, кто сумеет быстро отреагировать и воспользоваться этим в предновогодний период, реально сэкономит», — сказала она.