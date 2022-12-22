В Тюмени перед Новым годом резко вырастут цены на продукты

Магазины Тюмени планируют сохранить акции только на социальные продукты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В тюменских сетевых супермаркетах перед Новым годом резко поднимут цены на продукты к праздничному столу. Об этом URA.RU на правах анонимности сообщил работник одной из крупных торговых сетей. По его словам, на отдельные позиции рост цен может составить до 40%.

«Подорожают майонез, мясо, овощи, спиртное и все, что для традиционных салатов нужно. Нам об этом уже сказали, мы готовим новые ценники. Останутся товары со скидками, акционные товары, но это будут, в основном, собственные бренды и то, на что и так спрос меньше всего», — добавил источник.

Он отметил, что точно сказать, что и как сильно подорожает, пока не может. Но, например, цена на томаты и майонез вырастет на 10-12%, а на рыбу — до 20-30%. В основном это сделают за счет отмены большой части акций. Как и кто регулирует ценовую политику ритейлера, источник не знает. URA.RU направило письменный запрос в департамент ценовой политики Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее агентство рассказало, где жители Тюмени могут найти бюджетные продукты для традиционного новогоднего салата «Оливье». Как выяснили журналисты URA.RU, сэкономить можно, но это скажется на качестве салата.