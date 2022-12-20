Журналисты URА.RU нашли бюджетные продукты для «Оливье» на полках тюменских магазинов

Тюменцам «Оливье» обойдется в среднем в 500 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бюджетный «Оливье» тюменцы могут приготовить из ингредиентов собственных брендов торговых сетей. Для сравнения журналисты URA.RU заглянули в самые популярные сетевые магазины Тюмени — «Пятерочка», «К&Б», «Ашан» и «Лента».

Самым дорогим продуктом для традиционного новогоднего салата неожиданно оказались маринованные огурцы. Их можно приобрести в «Пятерочке» от 89 рублей за банку, а самые дорогие, стоимостью 414 рублей, нашлись на полках «Ашана». Второй по стоимости продукт — майонез. Самая низкая цена на него снова у «Пятерочки» — 53 рубля за пачку соуса собственного бренда. Самый дорогой предлагает купить «Лента» за 236 рублей.

Неожиданно низкой оказалась стоимость докторской колбасы. В «Пятерочке» ее цена за 500 граммов начинается от 38 рублей, средний ценник в «Ашане» — 80 рублей, в «Ленте» и «К&Б» — 119 рублей. Самое дешевое яйцо в «К&Б» — от 49 рублей за десяток. Горошек дешевле всего купить в «Ашане», там он стоит от 34 рублей.

Овощи тоже придется брать в разных магазинах. Картофель дешевле всего в «Ленте» — 21 рубль при наличии карты лояльности. А самую бюджетную морковь предлагает «Ашан» — 17 рублей за килограмм.

В итоге, если вам не жалко времени и сил, собрать «Оливье» можно всего за 300 рублей. Однако, даже работники супермаркетов рекомендуют добавить к этой сумме еще 200 рублей и приобрести более качественные продукты.

«Товары собственных брендов обычно очень низкого качества. Мы понимаем, что они рассчитаны на определенный круг покупателей, но если вам хочется из этих продуктов сделать салат, вы можете разочароваться», — рассказал URA.RU источник в тюменском магазине «Пятерочка». Он порекомендовал пожалеть свои вкусовые рецепторы и не экономить на настроении своих близких.

Различные вариации «Оливье» будут различаться по цене. Например, если заменить колбасу на говядину, салат подорожает сразу на 200 рублей. Самое дешевое мясо по цене от 550 рублей за килограмм предлагает «Лента». А если вместо майонеза использовать сметану, «Оливье» подешевеет — в «Ашане» ее можно купить за 34 рубля.