22 декабря 2022

В Пермском крае из редакции сельской газеты украли пельмени

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Пельмени журналистка оставила в холодном тамбуре редакции Фото:

Из редакции газеты «Новая жизнь» Суксунского района Пермского края местная жительница похитила пельмени и сметану. Как рассказали журналисты, холодильником у них служит картонная коробка, которая стоит в тамбуре, где прохладно. Оттуда злоумышленница и унесла обед сотрудника редакции.

«Под холодильник приспособили в прохладном тамбуре редакции картонную коробку. Автор этих строк положила туда купленные пельмени и сметану, чтобы после работы унести домой и с аппетитом уничтожить. Рабочий день окончился, глядь — коробка пуста!» — описывается ситуация на странице газеты в соцсети «ВКонтакте».

Вычислить преступницу удалось благодаря камере видеонаблюдения. В редакции отмечают, что это уже не первая подобная кража — летом за вором пришлось бежать около километра. В итоге его поймали.

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Из редакции газеты «Новая жизнь» Суксунского района Пермского края местная жительница похитила пельмени и сметану. Как рассказали журналисты, холодильником у них служит картонная коробка, которая стоит в тамбуре, где прохладно. Оттуда злоумышленница и унесла обед сотрудника редакции. «Под холодильник приспособили в прохладном тамбуре редакции картонную коробку. Автор этих строк положила туда купленные пельмени и сметану, чтобы после работы унести домой и с аппетитом уничтожить. Рабочий день окончился, глядь — коробка пуста!» — описывается ситуация на странице газеты в соцсети «ВКонтакте». Вычислить преступницу удалось благодаря камере видеонаблюдения. В редакции отмечают, что это уже не первая подобная кража — летом за вором пришлось бежать около километра. В итоге его поймали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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