Челябинский кот стал донором крови

Кот-донор — один из семи котят, когда-то выброшенных на помойку
Питомец ветеринарного врача из Челябинска стал донором крови для своих собратьев — кот спас уже несколько жизней. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mach.
«Семерых котят чудом нашли на помойке и спасли. Одного из них забрала ветеринар Анастасия, так в ее жизни появился Каспер», — рассказали авторы telegram-канала.
Когда Каспер подрос, Анастасия решила приобщить его к своей профессии. Теперь кот часто спасает сородичей, которым нужно переливание. Он полностью вакцинирован, обследован, чипирован и спокойно переносит каждый забор крови.
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