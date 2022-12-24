24 декабря 2022
23 декабря 2022

Челябинский кот стал донором крови

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Георгием Сатаровым. Москва, кошка, кот, котик, милота, британка, британская короткошерстая
Кот-донор — один из семи котят, когда-то выброшенных на помойку Фото:

Питомец ветеринарного врача из Челябинска стал донором крови для своих собратьев — кот спас уже несколько жизней. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mach.

«Семерых котят чудом нашли на помойке и спасли. Одного из них забрала ветеринар Анастасия, так в ее жизни появился Каспер», — рассказали авторы telegram-канала.

Когда Каспер подрос, Анастасия решила приобщить его к своей профессии. Теперь кот часто спасает сородичей, которым нужно переливание. Он полностью вакцинирован, обследован, чипирован и спокойно переносит каждый забор крови.

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Питомец ветеринарного врача из Челябинска стал донором крови для своих собратьев — кот спас уже несколько жизней. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mach. «Семерых котят чудом нашли на помойке и спасли. Одного из них забрала ветеринар Анастасия, так в ее жизни появился Каспер», — рассказали авторы telegram-канала. Когда Каспер подрос, Анастасия решила приобщить его к своей профессии. Теперь кот часто спасает сородичей, которым нужно переливание. Он полностью вакцинирован, обследован, чипирован и спокойно переносит каждый забор крови.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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