Челябинский кот стал донором крови

25 декабря 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Кот-донор — один из семи котят, когда-то выброшенных на помойку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Питомец ветеринарного врача из Челябинска стал донором крови для своих собратьев — кот спас уже несколько жизней. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mach. «Семерых котят чудом нашли на помойке и спасли. Одного из них забрала ветеринар Анастасия, так в ее жизни появился Каспер», — рассказали авторы telegram-канала. Когда Каспер подрос, Анастасия решила приобщить его к своей профессии. Теперь кот часто спасает сородичей, которым нужно переливание. Он полностью вакцинирован, обследован, чипирован и спокойно переносит каждый забор крови.

Питомец ветеринарного врача из Челябинска стал донором крови для своих собратьев — кот спас уже несколько жизней. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mach. «Семерых котят чудом нашли на помойке и спасли. Одного из них забрала ветеринар Анастасия, так в ее жизни появился Каспер», — рассказали авторы telegram-канала. Когда Каспер подрос, Анастасия решила приобщить его к своей профессии. Теперь кот часто спасает сородичей, которым нужно переливание. Он полностью вакцинирован, обследован, чипирован и спокойно переносит каждый забор крови.