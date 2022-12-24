24 декабря 2022
23 декабря 2022

Курганские рыбаки провалились под лед на реке. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк УрГУПС. Екатеринбург, зима, зимняя рыбалка, рыбак
Лед под рыбаками оказался всего несколько сантиметров Фото:

В Куртамышском районе Курганской области рыбаки провалились под тонкий лед на реке. Видео с инцидентом размещено в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».

«Вот, смотрите, следы. Пошли и провалились, там лед, наверное, сантиметр или два. Декабрь, я вчера на озере сверлился, бур почти весь ушел туда, лед был сантиметров 40. Это что за теплое такое место?» — говорит мужчина, снимающий видео.

Рыбаки не пострадали, лишь промочили одежду и обувь. В комментариях пользователь соцсети предположил, что на кадрах запечатлена река Талица.

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В Куртамышском районе Курганской области рыбаки провалились под тонкий лед на реке. Видео с инцидентом размещено в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». «Вот, смотрите, следы. Пошли и провалились, там лед, наверное, сантиметр или два. Декабрь, я вчера на озере сверлился, бур почти весь ушел туда, лед был сантиметров 40. Это что за теплое такое место?» — говорит мужчина, снимающий видео. Рыбаки не пострадали, лишь промочили одежду и обувь. В комментариях пользователь соцсети предположил, что на кадрах запечатлена река Талица.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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