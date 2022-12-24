Курганские рыбаки провалились под лед на реке. Видео

25 декабря 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

Лед под рыбаками оказался всего несколько сантиметров Фото: Размик Закарян © URA.RU В Куртамышском районе Курганской области рыбаки провалились под тонкий лед на реке. Видео с инцидентом размещено в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». «Вот, смотрите, следы. Пошли и провалились, там лед, наверное, сантиметр или два. Декабрь, я вчера на озере сверлился, бур почти весь ушел туда, лед был сантиметров 40. Это что за теплое такое место?» — говорит мужчина, снимающий видео. Рыбаки не пострадали, лишь промочили одежду и обувь. В комментариях пользователь соцсети предположил, что на кадрах запечатлена река Талица.

В Куртамышском районе Курганской области рыбаки провалились под тонкий лед на реке. Видео с инцидентом размещено в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте». «Вот, смотрите, следы. Пошли и провалились, там лед, наверное, сантиметр или два. Декабрь, я вчера на озере сверлился, бур почти весь ушел туда, лед был сантиметров 40. Это что за теплое такое место?» — говорит мужчина, снимающий видео. Рыбаки не пострадали, лишь промочили одежду и обувь. В комментариях пользователь соцсети предположил, что на кадрах запечатлена река Талица.