Лед под рыбаками оказался всего несколько сантиметров
В Куртамышском районе Курганской области рыбаки провалились под тонкий лед на реке. Видео с инцидентом размещено в группе «Рыбалка в Кургане 45 RUS» в соцсети «ВКонтакте».
«Вот, смотрите, следы. Пошли и провалились, там лед, наверное, сантиметр или два. Декабрь, я вчера на озере сверлился, бур почти весь ушел туда, лед был сантиметров 40. Это что за теплое такое место?» — говорит мужчина, снимающий видео.
Рыбаки не пострадали, лишь промочили одежду и обувь. В комментариях пользователь соцсети предположил, что на кадрах запечатлена река Талица.
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