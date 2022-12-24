Веб-дизайнера из Тюмени осудили на десять лет за участие в банде

Веб-дизайнер Андрей Феррис подыскивал жертв для своих соучастников с Украины Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кузьминский районный суд Москвы приговорил к десяти годам тюрьмы веб-дизайнера из Тюмени. Андрей Феррис приглашал молодых предпринимателей за границу, обещая устроить переговоры с будущими инвесторами. По прибытии он передавал жертв сообщникам с Украины, которые, угрожая расправой, отнимали активы бизнесменов.Об этом сообщает газета «Коммерсант».

«Андрей Феррис, веб-дизайнер из Тюмени 1989 года рождения, подыскивал для разбойников состоятельных жертв, уговаривал их добровольно явиться на встречу с его сообщниками, и лично сопровождал к ним. Кандидатов на экспроприацию активов дизайнер отбирал, анализируя рекламу в соцсетях и публикации в деловых СМИ», — пишет «Коммерсант» .

Там же пояснили, что сообщниками подсудимого были IT-специалисты, которые дистанционно похищали деньги со счетов бизнесменов, и боевики, которые совершали насильственные действия по отношению к ним. Всего ущерб от деятельности банды составил более 26 миллионов рублей.

Подозреваемый Феррис свою причастность к преступной группировке отрицал, утверждая, что действительно встречался с бизнесменами, развозил по разным местам, но что с ними происходило дальше он не знал. За границу он выезжал исключительно с целью отдыха, а заодно выполнял поручения знакомого по переписке. Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде десяти лет строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что страдающая от алкоголизма женщина из Викуловского района (Тюменская область) ограбила свою слепую мать после того, как она отказалась дать ей денег в долг. На сопротивление матери она ответила насилием, применив к ней физическую силу. На женщину завели уголовное дело о грабеже, в суде свою вину она признала.