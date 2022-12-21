Жительница Тюменской области ограбила свою слепую мать

Страдающая от алкоголизма женщина из Викуловского района (Тюменская область) ограбила свою слепую мать после того, как она отказалась дать ей денег в долг. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
«В октябре нетрезвая Елена Астахова потребовала от матери дать ей в долг 100 рублей, но та отказала. Тогда женщина, зная, что мама ее не видит, так как является инвалидом по зрению, просунула руку в карман ее халата и стала вытаскивать из него кошелек. На сопротивление матери она ответила насилием, применив к ней физическую силу», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
В похищенном кошельке лежало чуть больше 8 000 рублей. На них Астахова отдала долг и купила себе алкоголь. На женщину завели уголовное дело о грабеже, в суде свою вину она признала. По итогу ей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Также женщина должна пройти лечение от алкогольной зависимости.
Будьте в курсе всех главных новостей Тюменской области - читайте канал Темы Тюмени.
Страдающая от алкоголизма женщина из Викуловского района (Тюменская область) ограбила свою слепую мать после того, как она отказалась дать ей денег в долг. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. «В октябре нетрезвая Елена Астахова потребовала от матери дать ей в долг 100 рублей, но та отказала. Тогда женщина, зная, что мама ее не видит, так как является инвалидом по зрению, просунула руку в карман ее халата и стала вытаскивать из него кошелек. На сопротивление матери она ответила насилием, применив к ней физическую силу», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В похищенном кошельке лежало чуть больше 8 000 рублей. На них Астахова отдала долг и купила себе алкоголь. На женщину завели уголовное дело о грабеже, в суде свою вину она признала. По итогу ей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Также женщина должна пройти лечение от алкогольной зависимости.