Жительница Тюменской области ограбила свою слепую мать

22 декабря 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Пьяная женщина отняла у матери-инвалида кошелек с деньгами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Страдающая от алкоголизма женщина из Викуловского района (Тюменская область) ограбила свою слепую мать после того, как она отказалась дать ей денег в долг. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. «В октябре нетрезвая Елена Астахова потребовала от матери дать ей в долг 100 рублей, но та отказала. Тогда женщина, зная, что мама ее не видит, так как является инвалидом по зрению, просунула руку в карман ее халата и стала вытаскивать из него кошелек. На сопротивление матери она ответила насилием, применив к ней физическую силу», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В похищенном кошельке лежало чуть больше 8 000 рублей. На них Астахова отдала долг и купила себе алкоголь. На женщину завели уголовное дело о грабеже, в суде свою вину она признала. По итогу ей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Также женщина должна пройти лечение от алкогольной зависимости.

Страдающая от алкоголизма женщина из Викуловского района (Тюменская область) ограбила свою слепую мать после того, как она отказалась дать ей денег в долг. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. «В октябре нетрезвая Елена Астахова потребовала от матери дать ей в долг 100 рублей, но та отказала. Тогда женщина, зная, что мама ее не видит, так как является инвалидом по зрению, просунула руку в карман ее халата и стала вытаскивать из него кошелек. На сопротивление матери она ответила насилием, применив к ней физическую силу», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В похищенном кошельке лежало чуть больше 8 000 рублей. На них Астахова отдала долг и купила себе алкоголь. На женщину завели уголовное дело о грабеже, в суде свою вину она признала. По итогу ей назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно. Также женщина должна пройти лечение от алкогольной зависимости.