Минобороны Белоруссии: российские «Искандеры» готовы к работе. Видео

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Первая репетиция юбилейного Парада Победы в Екатеринбурге на 2-ой Новосибирской, военная техника, ракетный комплекс, искандер
Белоруссия получила современное вооружение Фото:

Российский ракетный комплекс «Искандер» и зенитный ракетный комплекс C-400, которые передали Белоруссии, готовы к работе. Об этом рассказал помощник главы Минобороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский.

«Наши военнослужащие пошли курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил России и Белоруссии. Данные образцы вооружения на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач», — сказал Касинский в интервью телеканалу СТВ.

По его словам, для обороны Белоруссии нужно более современное вооружение, способное наносить удары по наземным и воздушным целям на большом расстоянии. «Искандеры» и С-400 отлично справятся с этим, отметил Касинский.

Россия передала Белоруссии «Искандеры» и С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за поставки вооружения. Путин рассказал, что белорусские экипажи самолетов обучат летать с ядерными боезарядами.

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Российский ракетный комплекс «Искандер» и зенитный ракетный комплекс C-400, которые передали Белоруссии, готовы к работе. Об этом рассказал помощник главы Минобороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский. «Наши военнослужащие пошли курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил России и Белоруссии. Данные образцы вооружения на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач», — сказал Касинский в интервью телеканалу СТВ. По его словам, для обороны Белоруссии нужно более современное вооружение, способное наносить удары по наземным и воздушным целям на большом расстоянии. «Искандеры» и С-400 отлично справятся с этим, отметил Касинский. Россия передала Белоруссии «Искандеры» и С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за поставки вооружения. Путин рассказал, что белорусские экипажи самолетов обучат летать с ядерными боезарядами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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