Российский ракетный комплекс «Искандер» и зенитный ракетный комплекс C-400, которые передали Белоруссии, готовы к работе. Об этом рассказал помощник главы Минобороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский.
«Наши военнослужащие пошли курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил России и Белоруссии. Данные образцы вооружения на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач», — сказал Касинский в интервью телеканалу СТВ.
По его словам, для обороны Белоруссии нужно более современное вооружение, способное наносить удары по наземным и воздушным целям на большом расстоянии. «Искандеры» и С-400 отлично справятся с этим, отметил Касинский.
Россия передала Белоруссии «Искандеры» и С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за поставки вооружения. Путин рассказал, что белорусские экипажи самолетов обучат летать с ядерными боезарядами.
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Российский ракетный комплекс «Искандер» и зенитный ракетный комплекс C-400, которые передали Белоруссии, готовы к работе. Об этом рассказал помощник главы Минобороны Белоруссии по идеологической работе Леонид Касинский. «Наши военнослужащие пошли курс подготовки в совместных учебно-боевых центрах вооруженных сил России и Белоруссии. Данные образцы вооружения на боевом дежурстве и готовы к выполнению задач», — сказал Касинский в интервью телеканалу СТВ. По его словам, для обороны Белоруссии нужно более современное вооружение, способное наносить удары по наземным и воздушным целям на большом расстоянии. «Искандеры» и С-400 отлично справятся с этим, отметил Касинский. Россия передала Белоруссии «Искандеры» и С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным поблагодарил его за поставки вооружения. Путин рассказал, что белорусские экипажи самолетов обучат летать с ядерными боезарядами.